Rondom de WK-kwalificatiewedstrijd tussen het Nederlands elftal en Letland vorige maand zijn drie mogelijke coronabesmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit vrijdag gepresenteerde cijfers.

De interland die op 27 maart werd gespeeld en in een 2-0-overwinning voor Nederland eindigde, maakte deel uit van de zogenoemde Fieldlab-experimenten. Bij de wedstrijd waren 5.000 supporters welkom in de Johan Cruijff ArenA.

De fans werden vooraf allemaal getest. Achttien mensen tessten positief en mochten daarom het stadion niet in. Na afloop kreeg 75 procent van de supporters die wel naar binnen mochten een sneltest. Dat resulteerde in drie mogelijke besmettingen.

Nederland-Letland was het negende praktijkonderzoek van de Fieldlab-evenementen. In het voetbal waren er eerder fans welkom bij de Keuken Kampioen Divisie-duels NEC-De Graafschap en Almere City-SC Cambuur. Daar was mogelijk één coronabesmetting.

Eind deze maand zijn er supporters aanwezig bij een volledige speelronde in de Eredivisie (23 tot en met 25 april) en in de Keuken Kampioen Divisie (30 april). Onder meer bij het mogelijke kampioensduel Ajax-AZ zullen er 7.500 fans binnen worden gelaten.

Het is de bedoeling dat er op het EK komende zomer minimaal 12.000 fans aanwezig zijn bij de drie groepsduels van Nederland. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de organisatie af te pakken van speelsteden als zij niet in staat zijn om publiek te ontvangen.