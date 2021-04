Real Madrid-trainer Zinédine Zidane hoopt dat Lionel Messi zaterdag niet zijn laatste 'Clásico' speelt voor FC Barcelona. De sterspeler van de Catalanen beschikt over een aflopend contract.

"Ik hoop dat het niet zijn laatste 'Clásico' is. Ik wil dat hij bij FC Barcelona blijft. Hij zit daar goed en dat is ook goed voor La Liga", zei Zidane vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de clash tussen de aartsrivalen.

De 33-jarige Messi wilde eigenlijk afgelopen zomer al vertrekken bij FC Barcelona, maar de clubleiding liet hem niet gaan. De nieuwe voorzitter Joan Laporta heeft gezworen dat de Argentijn bij FC Barcelona blijft, maar een nieuwe verbintenis is er vooralsnog niet.

"We weten wat voor speler Messi is. Misschien scoort hij niet zo vaak meer als voorheen, maar dat staat los van zijn kwaliteiten. Maar Messi is niet de enige gevaarlijke speler bij FC Barcelona. Ze hebben gewoon een erg goed team", aldus Zidane.

'Het zijn gewoon drie punten'

De 'Clásico' van zaterdag is erg belangrijk in de strijd om de titel. FC Barcelona en Real Madrid staan met nog negen speelrondes te gaan op respectievelijk de tweede en derde plaats, met één en drie punten achterstand op koploper Atlético Madrid.

"We weten dat de impact niet hetzelfde is, maar het zijn gewoon drie punten, niet meer. We geven de titelstrijd niet op als we verliezen van FC Barcelona, maar daar denk ik op dit moment niet aan. We blijven positief", vertelde Zidane.

De wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona begint zaterdag om 21.00 uur en wordt gespeeld in het kleine Estadio Alfredo Di Stéfano op het trainingscomplex van Real, omdat Estadio Santiago Bernabéu nog altijd wordt verbouwd.

