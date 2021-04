Feyenoord-trainer Dick Advocaat hoopt niet op een nieuwe corona-uitbraak in zijn selectie. De 73-jarige Hagenaar heeft niet het idee dat de schrik zijn spelers om het hart is geslagen.

Feyenoord miste vorige week tegen Fortuna Sittard (2-0-zege) vijf spelers doordat Orkun Kökçü en Luis Sinisterra positief waren getest op het coronavirus en met drie anderen nauw contact hadden gehad.

"Het probleem in deze tijden is dat je niet zo dicht op de groep zit dat je kan zien of ze wel of geen angst hebben. We hebben het zo lang allemaal goed gedaan, dus dat proberen we vol te houden", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie.

"Ik ben zelf in elk geval niet voorzichtiger geworden. Ik ben deze week geprikt en ze zeggen dat dat voldoende is. Je hebt wat voordelen als je ouder bent. Ik voel me nu heel goed", lachte Advocaat.

De selectie werd vrijdagochtend opnieuw getest en krijgt daarvan vrijdagavond de uitslag. Zeker is al wel dat Kökçü er ook zondag in het uitduel met FC Utrecht niet bij is. Sinisterra is nog een twijfelgeval.

'Sinisterra heeft een jasje uitgedaan'

"Sinisterra heeft negen dagen niks kunnen doen. Hij heeft gisteren apart getraind met de revalidatiecoach en dat ging moeizaam. Vandaag heeft hij meegedaan met wat partijvormen en ik zag niet de Sinisterra die ik ken. Hij heeft een jasje uitgedaan."

De wedstrijd tegen FC Utrecht is voor Feyenoord zeer belangrijk in de strijd om Europees voetbal. De Rotterdammers staan met nog zes speelrondes te gaan op de vijfde plaats en moeten minimaal vierde worden om de play-offs te ontlopen.

"We moeten het per wedstrijd bekijken. De concurrentie gaat ook niet alles winnen. Vorig seizoen stonden we zes punten achter met nog negen speelrondes te gaan. Nu vier punten, dus waarom zou het niet kunnen?", aldus Advocaat.

FC Utrecht-Feyenoord begint zondag om 12.15 uur in Stadion Galgenwaard. FC Utrecht is met acht punten achterstand op Feyenoord terug te vinden op de zevende plaats, maar heeft nog een wedstrijd tegoed. De nummers vijf tot en met acht gaan de play-offs in.

