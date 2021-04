Ronald Koeman heeft er alle vertrouwen in dat hij zaterdag een goed resultaat behaalt met FC Barcelona in de beladen 'Clásico' tegen Real Madrid. De coach van de Catalanen vindt dat zijn ploeg dit seizoen grote stappen heeft gezet.

In oktober eindigde de eerste confrontatie van dit seizoen tussen de twee rivalen in een 1-3-zege voor Real Madrid. In die periode was Barcelona onder de nieuwe trainer Koeman echter nog zoekende; inmiddels is de club bezig aan een ijzersterke reeks.

"In die eerste wedstrijd hadden we tijdens de eerste helft goede kansen en daarna gaf een penalty de doorslag. We zijn nu erg verbeterd, al is het niet zo dat we destijds slecht waren", zei Koeman vrijdag op zijn persconferentie.

"We hebben voor een ander systeem gekozen en het team is in vorm gekomen. Er heerst een goede energie en hopelijk is dat morgen ook zo. We moeten gewoon onszelf zijn en ons eigen spel spelen, ook al speelt Real thuis."

Top 4 La Liga 1. Atlético Madrid 29-66 (51-19)

2. FC Barcelona 29-65 (68-24)

3. Real Madrid 29-63 (51-23)

4. Sevilla 29-58 (40-21)

'De wedstrijd is niet doorslaggevend'

Hoewel de wedstrijd tegen Real vanwege de spannende titelstrijd een extra lading heeft, vindt Koeman niet dat het resultaat in Madrid bepalend is voor wie er uiteindelijk met het kampioenschap aan de haal gaat in Spanje.

"De wedstrijd is niet doorslaggevend, want er zijn daarna nog heel veel wedstrijden te spelen. Het is wel zo dat het een heel belangrijk moment zal worden. Het team dat wint, krijgt extra moraal voor de rest van het seizoen", zei hij.

"Een Clásico blijft anders dan andere wedstrijden, dat zal morgen niet anders zijn. We vechten na een goede serie om het kampioenschap en Madrid blijft nu eenmaal Madrid. Ze hebben veel kritiek gehad, maar ze hebben gewoon een indrukwekkende ploeg."

De wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona begint zaterdag om 21.00 uur en wordt gespeeld in het kleine Estadio Alfredo Di Stéfano op het trainingscomplex van Real, omdat Santiago Bernabéu nog altijd wordt verbouwd.

