Ronald Koeman heeft in de aanloop naar de cruciale 'Clásico' tegen Real Madrid van zaterdag goed nieuws gekregen bij FC Barcelona. De coach kan weer beschikken over Gerard Piqué en Sergi Roberto, die terug zijn na blessureleed. Bij Real Madrid ontbreekt juist Eden Hazard.

De 34-jarige Piqué raakte eind februari geblesseerd aan zijn knie, vlak nadat hij juist terug was van maanden blessureleed. De verdediger deed in elf van de tot dusver 29 gespeelde competitiewedstrijden mee.

Roberto kwam slechts tijdens acht duels in actie in La Liga. De 29-jarige vleugelverdediger heeft eenzelfde scenario als Piqué achter de rug, want ook hij raakte opnieuw geblesseerd toen hij juist net terug was na een lange afwezigheid.

"Ze zijn belangrijk en niet alleen vanwege hun kwaliteiten op het veld. Ze zijn fysiek in orde en willen de ploeg graag helpen. Het is fijn dat mijn selectie morgen grotendeels compleet is", aldus Koeman.

De voormalige bondscoach van Oranje liet doorschemeren dat de kans groot is dat Piqué direct in de basis staat. "Een speler moet fysiek en mentaal 100 procent zijn, maar er zijn spelers die vanwege hun status van groot belang zijn in wedstrijden als deze."

Koeman kan tegen Real nog niet beschikken over onder anderen Philippe Coutinho en Ansu Fati, die allebei langdurig uitgeschakeld zijn. Spelers als Frenkie de Jong en Lionel Messi behoren uiteraard wel tot de selectie.

Spannende strijd tussen Atlético, Barcelona en Real

Bij Real Madrid ontbreken Hazard en rechtsback Dani Carvajal in de selectie. Hazard traint al een week lang met de groep mee na een nieuwe spierblessure, maar coach Zinédine Zidane wil geen risico nemen met de blessuregevoelige Belg. Carvajal is al twee maanden geveld door een spierblessure.

De wedstrijd in Madrid wordt erg belangrijk in de Spaanse titelrace. Atlético Madrid gaat aan kop in La Liga, op één punt gevolgd door Barcelona, dat onder Koeman aan een ijzersterke reeks bezig is. Real staat daar weer twee punten achter. Er zijn nog negen speelrondes te gaan.

Real-Madrid-Barcelona begint zaterdag om 21.00 uur en wordt gespeeld in het kleine Estadio Alfredo Di Stéfano op het trainingscomplex van Real, omdat Santiago Bernabéu nog altijd wordt verbouwd.

