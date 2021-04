PSV-trainer Roger Schmidt richt zich op het behalen van de tweede plaats in de Eredivisie. De Duitser denkt dat de Eindhovenaren de landstitel aan Ajax moeten laten.

PSV heeft met nog zes speelrondes te gaan als nummer twee elf punten achterstand op koploper Ajax, dat bovendien een wedstrijd minder heeft gespeeld. De tweede plaats is ook van groot belang, omdat die plek recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League.

"We kunnen de Eredivisie niet meer winnen. Op papier nog wel, maar niet in de praktijk. Daar moeten we ons volgend jaar weer op focussen. Wij willen dit seizoen tweede worden. De spelers hebben zich geconformeerd aan dat doel", zei Schmidt vrijdag op zijn persconferentie.

"We nemen onze verantwoordelijkheid voor de situatie van PSV. Ook vanuit financieel oogpunt is het zeer belangrijk om actief te zijn in de Champions League. Zeker tijdens de coronacrisis, waarin alle clubs het lastig hebben. Dus er zijn genoeg redenen om te vechten voor de tweede plaats."

'De kwaliteiten van Giakoumakis zijn duidelijk'

PSV wacht zondag een uitduel met laagvlieger VVV-Venlo. De ploeg van Schmidt moet dan zien af te rekenen met revelatie Giorgos Giakoumakis, met 24 doelpunten de topscorer van de Eredivisie. Toch heeft ook hij niet kunnen voorkomen dat VVV de laatste negen competitieduels verloor.

"Zijn kwaliteiten zijn duidelijk en liggen in en rond de zestien. We moeten ervoor zorgen dat VVV daar zondag zo min mogelijk komt. Zoals altijd is het zo dat als wij tactisch goed staan, wij het gevaar van een individu kunnen neutraliseren", vertelde Schmidt.

"Afgelopen zondag (3-0-overwinning op Heracles Almelo, red.) hebben we een eerste stap gezet op weg naar de tweede plaats. Zeker in de eerste helft speelden we goed voetbal. We moeten dat komend weekend ook doen, al zal de wedstrijd zwaar zijn. VVV zal alles geven om in de Eredivisie te blijven."

VVV-Venlo-PSV begint zondag om 14.30 uur in De Koel. PSV moet het stellen zonder de langdurig geblesseerden Mauro Júnior en Ryan Thomas, maar ook zonder Érick Gutiérrez. Hij liep deze week een spierblessure op tijdens de training, maar het is nog niet bekend hoelang hij is uitgeschakeld.