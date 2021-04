In de Spaanse competitie is geen bewijs gevonden voor racistische beledigingen van Cádiz CF-speler Juan Cala aan het adres van Mouctar Diakhaby van Valencia. La Liga heeft vrijdag de uitkomsten van een onderzoek naar het veelbesproken incident via een uitgebreide verklaring naar buiten gebracht

Het onderzoek omvatte het bekijken van televisie- en videobeelden en het analyseren van wat er allemaal op sociale media werd verspreid. Een speciaal ingehuurd bedrijf probeerde via liplezen te weten te komen wat er precies was gezegd.

Het duel in La Liga tussen Cádiz en Valencia werd zondag na een half uur spelen stilgelegd. De spelers van Valencia liepen het veld af nadat ploeggenoot Diakhaby had gezegd racistisch beledigd te zijn door Cala, die "negro de mierda" (klotezwarte, red.) zou hebben gezegd.

Na enig oponthoud werd de wedstrijd hervat. Diakhaby was te emotioneel om verder te spelen en bleef achter in de kleedkamer. Cala keerde wel terug op het veld, maar werd in de rust gewisseld.

De speler van Cádiz ontkende dinsdag op een persconferentie met klem dat hij een racistische opmerking had gemaakt. "Zulke woorden heb ik nog nooit gebruikt. Ik ga juridische stappen ondernemen tegen alle mensen die mijn imago en mijn eer aantasten", zei hij.

Valencia reageerde op het persmoment van Cala door in een verklaring te stellen dat de speler van Cádiz liegt. De club zei Diakhaby volledig te steunen en te blijven strijden om racisme in het voetbal en de samenleving uit te bannen.