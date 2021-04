Riccardo Calafiori kan begrip opbrengen voor de ballenjongen die donderdag in de slotfase van Ajax-AS Roma hard een bal richting zijn gezicht gooide. Het talent van AS Roma had de jongen langs de lijn geïrriteerd door tijd te rekken.

De ballenjongen had Calafiori al een bal gegeven, maar de Italiaan gooide die bal van zich af om tijd te winnen. Vervolgens kreeg hij uit woede een tweede bal hard tegen zich aangegooid door de jongen. Calafiori kreeg van scheidsrechter Sergey Karasev geel wegens tijdrekken.

"Er gingen op dat moment heel veel dingen door me heen. Gelukkig kon ik me beheersen", zei de pas achttienjarige Calafiori na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Roma won na een 1-0-achterstand met 1-2.

"Maar eerlijk gezegd zou ik ook geïrriteerd zijn als ik zag dat een speler van de tegenstander op zo'n moment tijd aan het rekken was. Ik heb geen respect voor wat die ballenjongen deed, maar ik begrijp hem wel."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om het opmerkelijke incident tussen Riccardo Calafiori en de ballenjongen te bekijken. Het moment waarop Calafiori de eerste bal weggooit is niet te zien.

'De gemiste penalty gaf ons een boost'

Roma kwam tijdens het kwartfinaleduel van de Europa League voor rust met 1-0 achter door een treffer van Davy Klaassen. Na rust zorgden Lorenzo Pellegrini (hij profiteerde van een flater van Ajax-keeper Kjell Scherpen) en Roger Ibañez voor een belangrijke overwinning.

De jonge Calafiori moest al na 28 minuten invallen. "Dat was niet makkelijk, maar mijn ploeggenoten hebben me goed geholpen. In de tweede helft ging het beter. De gemiste penalty (van Dusan Tadic, red.) gaf ons een boost. We hebben bewezen dat we een sterke ploeg hebben."

De return tussen Roma en Ajax is volgende week donderdag in Stadio Olimpico. De wedstrijd begint om 21.00 uur en Ajax moet sowieso twee keer scoren om door te gaan.

