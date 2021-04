De twee grootste sportbonden pleiten gezamenlijk voor snelle versoepelingen voor de sport. Voetbalbond KNVB en hockeybond KNHB, samen goed voor anderhalf miljoen leden, roepen in een brief aan de overheid en politiek op om buitensporten snel weer mogelijk te maken voor iedereen.

De bonden halen steun voor hun oproep uit recent onderzoek dat uitwijst dat in de buitenlucht nauwelijks besmettingen met het coronavirus plaatsvinden.

"Hockey en voetbal zijn veilig in de buitenlucht. Dit mag echter nu slechts in groepjes van vier op 1,5 meter. Tot 27 jaar mogen spelers wel vrij trainen. Dat is voor een teamsport echt nauwelijks te doen en leidt tot vervreemding van de sport", staat in de brief, die is ondertekend door directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee (KNVB) en Erik Gerritsen (KNHB).

"Mensen haken af. Jeugdteams mogen binnen de eigen vereniging trainingspotjes spelen, maar wij ontvangen signalen dat de rek eruit is bij verenigingen, waardoor kinderen niet meer gaan trainen."

'Het wordt nu echt schrijnend'

De bonden zeggen blij te zijn dat een deel van de voetballers en hockeyers weer op het veld staat, maar benadrukt dat er honderdduizenden zijn die sinds oktober 2020 stilstaan. "Dit wordt nu echt schrijnend en raakt de kern van het bestaan van de vereniging", staat in de brief.

"Zij zitten nu helaas al maandenlang thuis terwijl sporten en bewegen juist zo hard nodig zijn voor hun gezondheid en weerstand. Een teamsport is een effectief middel in de strijd tegen maatschappelijke problemen zoals bewegingsarmoede, overgewicht en eenzaamheid. Zo onderschrijft ook recent onderzoek vanuit het RIVM."

KNVB en KNHB begrijpen dat er rekening gehouden moet worden met de besmettingscijfers en hebben gekeken naar wat op korte termijn mogelijk is. Ze pleiten voor twee concrete verruimingen: de teamtrainingen voor 27 jaar en ouder weer toe te staan en jeugdwedstrijden tussen verenigingen die bij elkaar in de buurt liggen weer mogelijk te maken. "Dat geeft kinderen weer een noodzakelijke impuls om te blijven sporten, terwijl de reisafstand beperkt blijft."