Paulo Fonseca heeft de overwinning op Ajax gebruikt om korte metten te maken met verhalen die deze week in Italiaanse media verschenen. De coach van AS Roma stelde na de 1-2-zege in de kwartfinales van de Europa League dat er veel onzin over hem is geschreven.

Fonseca ligt al langer onder vuur bij Roma. Media in Italië berichtten deze week onder meer dat de spelersgroep klaar zou zijn met de Portugees en dat alleen winst van de Europa League zijn baan nog zou kunnen redden.

"Ik heb geen invloed op kritiek en accepteer het altijd, maar ik heb nu heel veel leugens gelezen. Het was deze week echt een zooitje", zei Fonseca na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

"Er werd geschreven dat de spelers klaar met me waren. Je hebt nu kunnen zien dat dat allemaal gelogen is. Ik snap gewoon niet hoe je zulke dingen serieus op kunt schrijven, maar helaas heb ik er geen controle over."

Fonseca vindt überhaupt dat hij geen kritiek verdient. "Deze ploeg stond tot een paar dagen geleden altijd bij de eerste vier in Italië. We zijn veel spelers kwijtgeraakt met een blessure, zoals Jordan Veretout, Henrikh Mkhitaryan en Chris Smalling."

'Hadden het gevoel dat we hier konden scoren'

Hoewel Roma in Amsterdam ging rusten met een achterstand, had Fonseca het gevoel dat er iets te halen was voor zijn ploeg. Hij genoot van de manier waarop de zege gestalte kreeg.

"We hebben alles gegeven. Het klopt dat we in de eerste helft verdedigend wat problemen hadden, maar we hadden altijd het gevoel dat we hier konden scoren. Dat hebben we met veel passie en strijd voor elkaar gekregen."

De return tussen AS Roma en Ajax is volgende week donderdag. De wedstrijd in Stadio Olimpico begint om 21.00 uur. De winnaar van het tweeluik neemt het zeer waarschijnlijk op tegen Manchester United, dat Granada tijdens het heenduel van de kwartfinales met 0-2 versloeg.

