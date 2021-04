Ajax-trainer Erik ten Hag heeft er nog vertrouwen in dat zijn ploeg zich plaatst voor de halve finales van de Europa League. De Amsterdammers verloren donderdag de heenwedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinales op pijnlijke wijze met 1-2.

"Dit was een onnodige nederlaag. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Het zag er totaal niet naar uit dat Roma zou scoren, maar dat deden ze toch. We hielpen ze daarmee in het zadel", zei Ten Hag op zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax leek na de 1-0 van Davy Klaassen vlak voor rust door te kunnen drukken, maar in de tweede helft ging het helemaal fout. Dusan Tadic miste een strafschop, Kjell Scherpen blunderde bij de 1-1 en Roma ging er in de slotfase zelfs nog met de zege vandoor.

"Desalniettemin moet ik mijn spelers een groot compliment geven wat ze voor de 1-1 hebben laten zien. Ze hebben na de gelijkmaker ook de rug gerecht en zijn op zoek gegaan naar een beter resultaat", aldus Ten Hag.

"Het is zuur dat ook nog eens de 1-2 viel, maar ook daarna hebben ze gevochten. Dat is wat we nodig hebben in Rome. We hebben geproefd dat er mogelijkheden liggen. We hebben uiteraard een slechte uitgangspositie, maar we zullen ervoor gaan."

314 Terugblik Ajax: 'AS Roma was voor de strafschop rijp voor de sloop'

'Zullen in Rome doelgerichter moeten zijn'

Ten Hag wilde op zijn perspraatje niet ingaan op vragen over de tactiek in de return van donderdag. Devyne Rensch is er dan niet bij vanwege een schorsing, maar mogelijk is Maarten Stekelenburg wel op tijd hersteld van een blessure.

"Ik denk dat we niet zoveel anders hoeven te doen in Rome. We hebben vandaag veel kansen gecreëerd door goed druk te hebben gezet of goed aan de bal te zijn geweest. We moeten wel wat geluk aan onze zijde hebben en niet dezelfde fouten maken. Dan hebben we een kans."

"Het moge duidelijk zijn dat we niet 100 procent effectief waren. Op Europees niveau krijg je minder kansen dan in de Eredivisie. We zullen in Rome scherper moeten zijn, al is doelgerichter misschien een beter woord."

De return tussen Roma en Ajax is donderdag om 21.00 uur in Rome. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales waarschijnlijk op tegen Manchester United, dat in de eerste wedstrijd in de kwartfinales met 0-2 won van Granada.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League