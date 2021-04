Erik ten Hag en Davy Klaassen hebben het donderdag opgenomen voor Kjell Scherpen. De Ajax-doelman blunderde tegen AS Roma en had zo een groot aandeel in de 1-2-nederlaag in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Europa League.

Scherpen, die de geblesseerde Maarten Stekelenburg verving, ging na een klein uur spelen in de fout bij een vrije trap van Lorenzo Pellegrini vanaf de rand van het strafschopgebied. Hij liet de bal knullig door zijn handen glippen, waardoor Roma gelijkmaakte (1-1).

"Ik heb Kjell net in de kleedkamer niet bij elkaar hoeven rapen. Die lange is mentaal zeer sterk. Hij is rustig en nuchter. Hij zal hiervan leren op weg naar de top", zei Ten Hag op zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

"Kjell heeft ook op dit niveau laten zien dat hij heel veel dingen goed kan. Maar als keeper moet je bijna alles goed doen, want één klein foutje heeft hele grote gevolgen. Dat is de consequentie als je keeper bent."

Klaassen beaamde de woorden van zijn trainer. "Het is niet moeilijk om Kjell niet de schuld te geven van deze nederlaag. Hij heeft een fout gemaakt, maar wij als spelers misten de kansen. Dit is geen leuk moment voor Kjell, maar hij is een sterke jongen. Het komt wel goed met hem."

314 Terugblik Ajax: 'AS Roma was voor de strafschop rijp voor de sloop'

'Tadic neemt altijd de verantwoordelijkheid'

Ook Dusan Tadic was de schlemiel bij Ajax. De aanvoerder miste vlak voor de 1-1 een strafschop. Hij schoot de bal door het midden en had de pech dat doelman Pau López bleef staan. Daarmee kwam er voor Tadic een einde aan een reeks van zeventien rake penalty's op rij.

"Dusan neemt altijd de verantwoordelijkheid. Hij zal hier goed ziek van zijn, maar ik weet ook dat hij de mentale weerbaarheid heeft om hier overheen te stappen en volgende week nog gemotiveerder zal zijn om dit recht te zetten", aldus Ten Hag.

Klaassen: "Iedereen heeft weleens een penalty gemist of een bal laten lopen. Dan heb je zelf een gevoel van: shit, het lag aan mij dat we niet hebben gewonnen. Dat is natuurlijk, maar je doet het uiteindelijk samen. Dit soort dingen horen er helaas ook bij."

De return tussen Roma en Ajax is donderdag om 21.00 uur in Rome. De Amsterdammers kunnen dan mogelijk weer beschikken over Stekelenburg, maar moeten het wel stellen zonder de geschorste Devyne Rensch, die in de eerste wedstrijd een gele kaart kreeg.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League