Kjell Scherpen zal komende nacht nog regelmatig terugdenken aan de 57e minuut van de wedstrijd tegen AS Roma. De Ajax-doelman die zijn Europese debuut maakte, ging gruwelijk in de fout en leidde de 1-2-nederlaag in.

"Zo'n bal krijg je honderd keer en honderd keer pak je hem", zei de balende Scherpen tegen RTL7. De 21-jarige doelman liet een houdbare vrije trap door zijn handen glippen, waardoor Lorenzo Pellegrini voor de 1-1 zorgde.

"Het was mijn hoek, ik had wel verwacht dat de bal daar zou komen", gaf Scherpen aan. "Er stonden veel mensen voor en ik ging wat te vroeg naar de hoek. Wat moet ik er van zeggen? Het was niet best, zonde."

"Ik slaap altijd slecht na een wedstrijd. Dat zal nu zeker niet anders zijn", vertelde Scherpen. De Drent begon het seizoen als derde keeper, maar door de dopingschorsing van André Onana en een knieblessure van Maarten Stekelenburg moest hij tegen Roma aan de bak.

'Alles wat ik voor blunder deed is vergeten'

Tot de flater van de keeper was er weinig aan de hand voor Ajax, dat via Davy Klaassen op 1-0 was gekomen. De Amsterdammers kregen kansen op meer treffer, zo miste Dusan Tadic een strafschop.

Scherpen leek zelf ook weinig last van zenuwen te hebben. De doelman redde in de eerste helft bekwaam op inzetten van Edin Dzeko en Bryan Cristante. "Maar alles wat ik er voor heb gedaan, is na die fout vergeten", besefte de keeper.

De talentvolle doelman liet zich in het resterende half uur niet uit zijn spel halen door zijn fout."Je moet door. Zo'n fout blijft natuurlijk hangen in je hoofd, maar je probeert je vast te houden aan het eerste uur dat wel goed ging."

In de slotfase was Scherpen kansloos bij een keihard schot van Roger Ibañez, die Roma aan een 1-2-zege hielp. "Dat was extra zuur", vond de keeper. "We hadden de wedstrijd onder controle. We moeten volgende week veel goals maken en onze rug rechten."

De return in het Stadio Olimpico is volgende week donderdag. Ajax zal moeten winnen en minimaal twee keer moeten scoren om de halve finale te halen.