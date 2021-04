Manchester United heeft donderdag op bezoek bij Granada met een 0-2-zege een grote stap gezet richting de halve finales van de Europa League. Arsenal slaagde er niet in om te winnen van Slavia Praag (1-1) en Villarreal boekte een 0-1-overwinning op Dinamo Zagreb.

In Estadio Nuevo Los Cármenes opende Marcus Rashford na een half uur op fraaie wijze de score. De 23-jarige Engelsman nam een fenomenale pass van Victor Lindelöf behendig in zijn loop mee en rondde koelbloedig af. Bruno Fernandes bepaalde in de laatste minuut uit een strafschop de eindstand.

Een paar minuten voor het openingsdoelpunt werd de wedstrijd kortstondig stilgelegd. Hoewel er geen toeschouwers welkom waren in het stadion in Andalusië slaagde een streaker erin om het veld op te komen. Nadat de naakte man werd afgevoerd kon de wedstrijd worden hervat.

Bij de bezoekers moest Donny van de Beek opnieuw genoegen nemen met een reserverol. De 23-jarige Nederlander, die dit seizoen nauwelijks aan spelen toekomt bij United, kwam zes minuten voor tijd het veld in.

Mocht Van de Beek volgende week donderdag de voorsprong met succes verdedigen dan wacht mogelijk een ontmoeting met Ajax. De Amsterdammers zullen dan wel af moeten rekenen met AS Roma, waar het donderdag in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 van verloor.

Mede door een enorme misser van Alexandre Lacazette slaagde Arsenal er niet in om te winnen van Slavia Praag.

Arsenal niet langs Slavia

Arsenal bewees zichzelf een slechte dienst door met 1-1 gelijk te spelen tegen Slavia Praag. Met een fraai stiftje maakte Nicolas Pépé tien minuten voor tijd nog wel de 1-0, maar de Tsjechen forceerden via Tomás Holes diep in blessuretijd nog de gelijkmaker.

'The Gunners' kregen een legio aan kansen om al eerder op voorsprong te komen, maar slaagden daar niet in. De beste mogelijkheid was een kwartier na rust voor Alexandre Lacazette, maar de Fransman kreeg het voor elkaar om oog in oog met Slavia-doelman Ondrej Kolar op de kruising te schieten.

Villarreal zette in Zagreb een grote stap richting de laatste vier. Gerard Moreno nam vlak voor rust vanuit een strafschop het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. De returns van de kwartfinales in de Europa League staan volgende week donderdag op het programma.

