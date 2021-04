Ajax is met een 1-2-nederlaag tegen AS Roma slecht aan de kwartfinales van de Europa League begonnen. Een blunder van doelman Kjell Scherpen leidde de Amsterdamse thuisnederlaag in.

Ajax nam vlak voor rust de leiding door een doelpunt van Davy Klaassen, maar in de tweede helft ging het helemaal mis. Dusan Tadic miste een strafschop en Scherpen liet bij de 1-1 van Lorenzo Pellegrini de bal door zijn handen glippen. Kort voor tijd maakte Roger Ibañez de 1-2 voor Roma.



De ploeg van trainer Erik ten Hag moet daardoor winnen en minimaal twee keer scoren in de return van volgende week donderdag in Rome. Devyne Rensch is er dan niet bij door een schorsing. Maarten Stekelenburg, die donderdag nog niet fit was en door Scherpen werd vervangen, is dan mogelijk wel weer beschikbaar.

De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales waarschijnlijk op tegen Manchester United. De Engelsen wonnen donderdag met invaller Donny van de Beek de eerste wedstrijd met 0-2 van Granada.

Klaassen scoort na combinatie met Tadic

Ajax had in de openingsfase de handen vol aan Roma, de nummer zeven van de Serie A. De thuisclub had mede door de afwezigheid van Daley Blind moeite met de opbouw van achteren, waardoor kansen schaars waren. Alleen Ryan Gravenberch kreeg een goede mogelijkheid, maar hij schoot in redelijk vrijstaande positie recht op keeper Pau López.

Roma loerde vooral op de counter, maar was daarmee wel regelmatig heel gevaarlijk. Scherpen, die zondag tegen sc Heerenveen (1-2-zege) zijn Eredivisie-debuut maakte voor Ajax en donderdag zijn eerste Europese wedstrijd speelde, moest een paar keer handelend optreden. Dat deed de jonge Drent prima bij een poging van Edin Dzeko en met name bij een inzet van Bryan Cristante.

Ajax ondervond vooral problemen met de linkerkant van Roma en kreeg halverwege de eerste helft wat dat betreft een flinke opsteker. Linksback Leonardo Spinazzola, die vorig jaar ook al namens Italië uitblonk tegen het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA, liep een hamstringblessure op en moest zich laten wisselen.

Vanaf dat moment had Ajax een stuk minder te duchten van Roma en kwam de ploeg zelf beter in het spel. Dat resulteerde in de 39e minuut in de 1-0 van Klaassen. Hij kreeg de bal op zo'n 25 meter van het vijandelijke doel zomaar in de voeten geschoven van Gianluca Mancini en tikte na een slimme combinatie met Tadic simpel raak.

Scherpen ligt verslagen op de grond na zijn pijnlijke blunder. Scherpen ligt verslagen op de grond na zijn pijnlijke blunder. Foto: Pro Shots

Scherpen laat vrije trap Pellegrini glippen

Ajax leek bevrijd en had al snel de score moeten verdubbelen. Twee minuten na de 1-0 kreeg Antony de bal van dichtbij niet langs López. In de 53e minuut versierde Tadic na geklungel van Roma achterin een strafschop. De Serviër schoot door het midden, maar hij had de pech dat López bleef staan. Daarmee kwam er een einde aan een reeks van zeventien benutte strafschoppen op rij voor Tadic.

Roma profiteerde in de 57e minuut optimaal van de missers van Ajax, maar had dat vooral te danken aan Scherpen. Hij liet een houdbare vrije trap van Pellegrini vanaf de rand van het strafschopgebied knullig door zijn vingers glippen.

Met Brian Brobbey als vervanger van de tegenvallende David Neres ging Ajax in het restant vol op jacht naar de 2-1. Brobbey (oog in oog met López) en Antony (hakje en volley op lichaam López) kregen daarvoor opgelegde kansen.

Een 1-1-eindstand leek daardoor onvermijdelijk, maar in de 87e minuut deelde Roma met de 1-2 nog een enorme klap uit. Ibañez schoot de bal uit een hoekschop - die niet goed werd verwerkt door Klaassen - hard raak en bezorgde Ajax zodoende pas de eerste nederlaag van dit kalenderjaar, maar wel meteen een heel pijnlijke.