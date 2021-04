Memphis Depay en Olympique Lyon hebben donderdag ternauwernood de kwartfinales van de Coupe de France gehaald. De Oranje-international maakte het tweede doelpunt voor zijn club in de achtste finale tegen derdedivisionist Red Star FC (2-2), die pas na strafschoppen werd gewonnen.

Memphis zorgde op slag van rust voor de 0-2 door een voorzet van Lucas Paquetá binnen te tikken. De aanvaller maakte zijn 22e doelpunt van dit seizoen voor Lyon. In de Ligue 1 staat hij op veertien treffers. Paquetá had de score na een klein half uur geopend in het Stade Bauer in Saint-Ouen-sur-Seine, een voorstad van Parijs.

In de tweede helft knokte Red Star, dat in de Championnat National uitkomt, zich verrassend terug. Pape Meïssa Ba maakte na ruim een uur de aansluitingstreffer en Jimmy Roye bracht zijn ploeg een kwartier voor tijd langszij. Op het moment van de 2-2 was Memphis al gewisseld.

In de reguliere speeltijd werd vervolgens niet meer gescoord. Er werd geen verlenging gespeeld, maar er werden direct strafschoppen genomen. Daarbij trok Lyon met 5-4 aan het langste eind.

Eerder plaatsten onder anderen Paris Saint-Germain en AS Monaco zich voor de kwartfinales van de Coupe de France.