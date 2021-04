Ajax wil het contract van de langdurig geschorste André Onana met meerdere jaren verlengen. Daarnaast heeft de Amsterdamse club bijna overeenstemming bereikt over de nieuwe verbintenis van Maarten Stekelenburg.

Dat zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars donderdag voorafgaand aan het Europa League-duel met AS Roma bij RTL 7. "Er komt de komende weken duidelijkheid", aldus Overmars over Onana. "Ik hoop dat het lukt. Het zou voor meerdere jaren moeten zijn."

De 25-jarige Onana, sinds het seizoen 2016/2017 eerste keeper van Ajax, werd begin februari door de UEFA voor een jaar geschorst vanwege dopinggebruik. De zaak wordt nog behandeld door het internationale sporttribunaal CAS. Zijn huidige contract loopt eind 2022 af.

De aflopende verbintenis van de 38-jarige Stekelenburg, die het duel met Roma moet laten schieten vanwege een knieblessure, wordt zo goed als zeker verlengd. "Ik denk dat het zo goed als rond is", vervolgt Overmars over de gesprekken met de 58-voudig international.

Stekelenburg keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, nadat hij tussen 2002 en 2011 al 191 duels in Amsterdamse dienst keepte.

Ajax jaagt tegen AS Roma op een halvefinaleplek in de Europa League. De return in de Italiaanse hoofdstad staat volgende week op het programma.

