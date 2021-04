Ajax begint donderdagavond met Kjell Scherpen aan de heenwedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. De 21-jarige doelman vervangt Maarten Stekelenburg, die niet op tijd hersteld is van een knieblessure.

Stekelenburg haakte afgelopen zondag in de warming-up voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-2) geblesseerd af. De 38-jarige keeper werd vervangen door Scherpen, die zijn competitiedebuut voor Ajax maakte.

Vanwege de kwetsuur van Stekelenburg en de schorsing van André Onana verdedigt Scherpen dus ook het doel tegen AS Roma. De doelman van Jong Oranje maakt zijn Europese debuut voor Ajax.

In de verdediging vormt Jurriën Timber het centrale duo met Lisandro Martínez en begint Devyne Rensch als rechtsback. Hierdoor schuift Edson Álvarez door naar het middenveld. Tegen Heerenveen begon Timber als rechtsback, Álvarez in het hart van de defensie en Rensch op het middenveld.

Ten opzichte van het duel met Heerenveen is Antony de enige wijziging in de basis. De Braziliaan neemt in de aanval de plaats in van Sébastien Haller, die door een administratieve fout niet speelgerechtigd is in de Europa League. Dusan Tadic start in de spits.

AS Roma mist Karsdorp door schorsing

Bij AS Roma ontbreekt Rick Karsdorp vanwege een schorsing. De Nederlander kreeg tegen Shakhtar Donetsk zijn derde gele kaart in de Europa League. Jordan Veretout, die met tien doelpunten clubtopscorer bij Roma is, staat voor het eerst sinds begin maart in de basis.

De wedstrijd tussen Ajax en AS Roma begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en de return wordt een week later in Rome gespeeld. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen Manchester United of Granada.

Opstelling Ajax: Scherpen; Rensch, J. Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Opstelling AS Roma: López; Mancini, Cristante, Ibañez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Dzeko, Pedro.

