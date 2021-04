Met nog drie maanden tot de Olympische Spelen neemt de concurrentiestrijd in de selectie van de Oranjevrouwen flink toe. Vanwege de '18+4-selectie' in Tokio zijn de plekken die bondscoach Sarina Wiegman kan vergeven schaarser dan normaal.

"Natuurlijk merk je hier dat de concurrentiestrijd gaande is", zegt Wiegman vanuit Marbella voor de oefeninterland van de Oranjevrouwen tegen Spanje (aftrap vrijdagavond 19.00 uur). "Iedereen doet zijn stinkende best en wil zichzelf laten zien. Maar de sfeer onderling is nog altijd heel goed."

Bij het door Oranje gewonnen EK in 2017 en bij het WK 2019 waar Nederland zilver veroverde, mocht Wiegman nog 23 speelsters selecteren. Bij de Spelen in Tokio wordt er een zogenoemde '18+4-selectie' gebruikt.

Dat houdt in dat er slechts achttien speelsters tot de wedstrijdselectie zullen behoren. Bij een blessure of een andere reden mag een speelster worden ingeruild door één van de vier back-ups, maar die vervangen speelster mag dan de rest van het toernooi niet meer ingezet worden.

Bondscoach Sarina Wiegman in gesprek met aanvaller Lieke Martens. Bondscoach Sarina Wiegman in gesprek met aanvaller Lieke Martens. Foto: ANP

Basiselftal staat al voor groot deel vast

Naast de zoektocht naar de beste achttien speelsters, gaat Wiegman bij de komende oefenduels met Spanje en Australië vooral aan tactische details schaven. Veel basisplaatsen lijken kort voor de Spelen al vast te staan. Met name in de voorhoede, het middenveld en op doel kiest de bondscoach al lange tijd voor dezelfde namen.

Vorige maand maakte Oranje een uitstekende indruk tegen België (1-6-zege) en Duitsland (2-1-winst). In die duels stelde Wiegman dezelfde tien veldspelers op en reden om veel te wisselen is er dan ook niet.

"We hebben een heel herkenbare speelwijze, vanuit de Nederlandse voetbalcultuur. Daar hebben we tegen Duitsland wat aan toegevoegd", doelt Wiegman op de rol van Jill Roord, die als hangende rechtsbuiten tussen de linies speelde.

"Dat ging de eerste helft heel goed, na rust waren we wat slordiger. We gaan nu tegen Spanje proberen het nog langer vol te houden door heel hoog druk te zetten."

De Oranjevrouwen gaan bij het duel met Spanje speciaal letten op de vochtinname. De Oranjevrouwen gaan bij het duel met Spanje speciaal letten op de vochtinname. Foto: ANP

Beachvolleybalster Meppelink geeft Oranje tips

In Spanje bereidt Oranje zich ook al voor op de hitte van Tokio. "Het is hier zo'n 20 graden, we hadden eigenlijk op nog hogere temperaturen gehoopt", vertelt de bondscoach.

"De speelsters drinken veel koude slushes en dragen koelvesten. Daarnaast meten we van alle speelsters hoeveel vocht ze verliezen. Dat gaan we ook tijdens de wedstrijd tegen Spanje doen", legt Wiegman uit. "Het zijn allemaal kleine dingetjes die in Tokio een paar procent verschil kunnen maken."

De Oranjeselectie kreeg in Spanje via een videoverbinding tips van olympisch beachvolleybalster Madelein Meppelink over sporten in de hitte. "Dat soort dingen inspireert heel erg. Sporters onder elkaar zijn gelijkgestemden, die begrijpen elkaars belevingswereld", zei Wiegman. "Door het verhaal van Meppelink merkte je meteen dat de Spelen nog meer gingen leven in de groep."