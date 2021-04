57' GOAL AS Roma! 1-1



Wat een drama voor Kjell Scherpen! De vrije trap van Lorenzo Pellegrini leek simpel houdbaar, maar Scherpen laat de bal glippen en ziet de bal over de doellijn rollen. Enorme klap voor Ajax, dat een paar minuten geleden via Tadic dus op 2-0 had moeten komen.