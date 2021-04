Sarina Wiegman hoopt dat de zoektocht naar haar opvolger is afgerond voordat de Olympische Spelen beginnen. De bondscoach van de Oranjevrouwen zou het onbegrijpelijk vinden als mannelijke coaches huiverig zouden zijn om het van haar over te nemen.

"Angst is een slechte raadgever, zeggen ze vaak", zei Wiegman donderdag tijdens een digitaal persmoment van de Oranjevrouwen. "Ik zou het ongelooflijk vinden als er tegenwoordig nog mannelijke coaches zijn die huiverig zijn om bondscoach van het vrouwenteam te worden."

"Deze spelersgroep van Oranje is ontzettend ambitieus en gedreven, het is echt heerlijk om met ze te werken. Niemand hoeft huiverig te zijn om met dit team aan de slag te gaan", zei de bondscoach.

In augustus vorig jaar maakte Wiegman bekend dat ze na de Spelen aan de slag gaat als bondscoach van de Engelse vrouwen. De zoektocht naar een opvolger duurt nu al acht maanden, maar nog altijd zonder resultaat.

'Mijn man zei: Sarina plus bestaat niet'

De KNVB zette hoog in door aan te kondigen op zoek te gaan naar een 'Sarina plus' als opvolger van de tweevoudig Wereldtrainer van het Jaar. "Mijn man zei al: er bestaat geen Sarina plus", zei Wiegman lachend.

Op serieuze toon vervolgde ze: "Ik vind ook dat je op zoek moet naar de beste kandidaat. Dat doet de KNVB kennelijk, maar ik hoop wel dat het snel rond is. Anders gaat het de voorbereiding op de Spelen doorkruisen."

Wiegman merkt tijdens de huidige trainingsstage in Spanje dat de zoektocht naar een nieuwe trainer soms onderwerp van gesprek is bij de speelsters. "Het zou wel rust geven als er snel duidelijkheid is."

Vrijdag om 19.00 uur spelen de Oranjevrouwen in Marbella vriendschappelijk tegen Spanje. Vier dagen later is in Nijmegen Australië de volgende tegenstander in een oefenduel in aanloop naar de Spelen in Tokio.