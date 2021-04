De finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi tussen Ajax en Vitesse is op 18 april toch niet op grote schermen te zien in de Johan Cruijff ArenA. Ajax had van de overheid toestemming gekregen om de wedstrijd in het stadion live uit te zenden, maar maakt daar geen gebruik van.

Volgens een woordvoerder van de club was het evenement "te complex en te kort dag om het nu nog te organiseren".

Ajax had volgende week zondag vijfduizend toeschouwers mogen verwelkomen. Tegenstander Vitesse mag drieduizend fans ontvangen in Stadion GelreDome en maakt daar wel gebruik van.

De zogenoemde publicviewingevenementen rond de bekerfinale zijn onderdeel van een grootschalige pilot van de overheid om met het gebruik van toegangstesten de samenleving te heropenen.

Bij de bekerfinale in De Kuip kan vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig zijn, maar een week later is er bij een volledige speelronde in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wel ruimte voor een beperkt aantal fans.

In navolging daarvan laat Ajax weten wel bezig te zijn met de organisatie om 7.500 seizoenskaarthouders te kunnen verwelkomen voor het thuisduel met AZ op 25 april. Als de Amsterdammers de komende twee Eredivisie-duels winnen, kan in de ontmoeting met de Alkmaarders de titel worden veiliggesteld.