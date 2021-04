De twaalf gastlanden van het EK voetbal van komende zomer moesten woensdag een plan indienen met betrekking tot het minimumaantal toeschouwers bij de duels in hun stadion. Een overzicht van de voorstellen, waarover de UEFA op 28 april een oordeel zal vellen.

Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

Capaciteit: 54.000

EK-duels: Nederland-Oekraïne (13 juni), Nederland-Oostenrijk (17 juni), Nederland-Noord-Macedonië (21 juni), één achtstefinaleduel (26 juni).

Plan voor aantal toeschouwers: De KNVB zet in op minimaal twaalfduizend supporters per duel, wat neerkomt op 25 procent van de capaciteit van de ArenA. Gijs de Jong, toernooidirecteur van de EK-wedstrijden in Amsterdam, hoopt dat het aantal nog zal stijgen naar 20.000 of misschien zelfs 30.000 fans. Als de staat van de pandemie in juni slechter is dan ingeschat, kan het aantal toeschouwers echter ook naar beneden worden bijgesteld.

Bij Nederland-Letland mochten vorige maand vijfduizend fans in de ArenA zitten. Bij Nederland-Letland mochten vorige maand vijfduizend fans in de ArenA zitten. Foto: Pro Shots

Bakoe (Azerbeidzjan), Baku Olympic Stadium

Capaciteit: 69.000

EK-duels: Wales-Zwitserland (12 juni), Turkije-Wales (16 juni), Zwitserland-Turkije (20 juni), één kwartfinaleduel (3 juli).

Plan voor aantal toeschouwers: Nog niet bekendgemaakt. Een week voor het eerste EK-duel in Bakoe zal de Grand Prix van Azerbeidzjan in de Formule 1 in ieder geval zonder publiek worden afgewerkt in de hoofdstad.

Het nationale stadion van Azerbeidzjan is in 2015 geopend. Het nationale stadion van Azerbeidzjan is in 2015 geopend. Foto: Pro Shots

Bilbao (Spanje), San Mamés

Capaciteit: 53.000

EK-duels: Spanje-Zweden (14 juni), Spanje-Polen (19 juni), Slowakije-Spanje (23 juni), één achtstefinaleduel (27 juni).

Plan voor aantal toeschouwers: Bilbao meldde woensdag dat het San Mamés voor 25 procent wil vullen (ruim dertienduizend toeschouwers), maar de lokale overheid werd al snel teruggefloten door de Spaanse voetbalbond. Volgens de RFEF zijn de zeven voorwaarden die de Baskische stad stelt onhaalbaar en kunnen er daardoor geen wedstrijden met fans worden georganiseerd.

San Mamés is recent volledig gerenoveerd. San Mamés is recent volledig gerenoveerd. Foto: Pro Shots

Boekarest (Roemenië), Arena Nationala

Capaciteit: 54.000

EK-duels: Oostenrijk-Noord-Macedonië (13 juni), Oekraïne-Noord-Macedonië (17 juni), Oekraïne-Oostenrijk (21 juni), één achtstefinaleduel (28 juni).

Plan voor aantal toeschouwers: De Roemeense regering wil dertienduizend fans (zo'n 25 procent van de capaciteit van het stadion in Boekarest) toelaten per EK-duel.

Het nationale stadion in Boekarest wordt bespeeld door FCSB en Dinamo Boekarest. Het nationale stadion in Boekarest wordt bespeeld door FCSB en Dinamo Boekarest. Foto: Pro Shots

Boedapest (Hongarije), Puskás Aréna

Capaciteit: 68.000

EK-duels: Hongarije-Portugal (15 juni), Hongarije-Frankrijk (19 juni), Portugal-Frankrijk (23 juni), één achtstefinaleduel (27 juni).

Plan voor aantal toeschouwers: Nog niet bekendgemaakt. De Hongaarse regering heeft eerder wel gezegd dat alleen gevaccineerde fans in het stadion mogen zitten bij EK-duels.

In de Puskás Aréna zijn recent meerdere Europese wedstrijden gespeeld. In de Puskás Aréna zijn recent meerdere Europese wedstrijden gespeeld. Foto: Pro Shots

Kopenhagen (Denemarken), Parken

Capaciteit: 38.000

EK-duels: Denemarken-Finland (12 juni), Denemarken-België (17 juni), Rusland-Denemarken (21 juni), één achtstefinaleduel (28 juni).

Plan voor aantal toeschouwers: De Deense regering wil minimaal twaalfduizend fans (zo'n 30 procent van de capaciteit) toelaten per EK-duel.

Parken is het kleinste stadion van het EK. Parken is het kleinste stadion van het EK. Foto: ANP

Dublin (Ierland), Aviva Stadium

Capaciteit: 51.000

EK-duels: Polen-Slowakije (14 juni), Zweden-Slowakije (18 juni), Zweden-Polen (23 juni), één achtstefinaleduel (29 juni).

Plan voor aantal toeschouwers: Ierland moet vrezen voor zijn EK-wedstrijden. "We hebben de UEFA er vandaag van op de hoogte gebracht dat we gezien de pandemie niet in de positie zijn om zekerheid te geven over een minimumaantal toeschouwers", meldde de Ierse bond FAI woensdag in een verklaring.

Het Aviva Stadium wordt gebruikt voor voetbal en rugby. Het Aviva Stadium wordt gebruikt voor voetbal en rugby. Foto: Pro Shots

Glasgow (Schotland), Hampden Park

Capaciteit: 51.000

EK-duels: Schotland-Tsjechië (14 juni), Kroatië-Tsjechië (18 juni), Kroatië-Schotland (22 juni), één achtstefinaleduel (29 juni).

Plan voor aantal toeschouwers: De Schotse regering heeft toestemming gegeven voor twaalfduizend fans in Hampden Park, 25 procent van de capaciteit.

Hampden Park is het nationale stadion van Schotland en wordt niet gebruikt door Celtic of Rangers. Hampden Park is het nationale stadion van Schotland en wordt niet gebruikt door Celtic of Rangers. Foto: ANP

Londen (Engeland), Wembley

Capaciteit: 90.000

EK-duels: Engeland-Kroatië (13 juni), Engeland-Schotland (18 juni), Tsjechië-Engeland (22 juni), één achtstefinaleduel (26 juni), twee halve finales (6 en 7 juli), finale (11 juli).

Plan voor aantal toeschouwers: Volgens het spoorboekje van de Engelse regering mogen er vanaf half mei maximaal tienduizend fans in stadions zitten en vanaf 21 juni een ongelimiteerd aantal. De Engelse bond FA heeft bij de UEFA echter een plan ingediend; daarin mogen bij alle groepsduels op Wembley zeker twintigduizend toeschouwers aanwezig zijn, en bij de wedstrijden in de knock-outfase nog veel meer.

Wembley is bereid meer EK-duels te organiseren, als andere landen afvallen. Wembley is bereid meer EK-duels te organiseren, als andere landen afvallen. Foto: Pro Shots

München (Duitsland), Allianz Arena

Capaciteit: 70.000

EK-duels: Frankrijk-Duitsland (15 juni), Portugal-Duitsland (19 juni), Duitsland-Hongarije (23 juni), één kwartfinaleduel (2 juli).

Plan voor aantal toeschouwers: Vanwege de slechter wordende coronacijfers in Duitsland is er onzekerheid over het aantal fans dat München wil toelaten bij zijn vier EK-wedstrijden. Een woordvoerder van het lokale bestuur van de stad wilde woensdag alleen zeggen dat er een plan, waarin "verschillende scenario's" zijn uiteengezet, is ingediend bij de UEFA. "Het is zeker mogelijk en wenselijk dat er fans in het stadion zullen zijn. Maar welk scenario het wordt, hangt af van de status van de pandemie in juni en juli."

De Allianz Arena is het stadion van Bayern München. De Allianz Arena is het stadion van Bayern München. Foto: Pro Shots

Rome (Italië), Stadio Olimpico

Capaciteit: 68.000

EK-duels: Turkije-Italië (11 juni), Italië-Zwitserland (16 juni), Italië-Wales (20 juni), één kwartfinaleduel (3 juli).

Plan voor aantal toeschouwers: De Italiaanse voetbalbond zegt dat er fans aanwezig zullen zijn in Rome, dat onder meer de openingswedstrijd van het EK mag organiseren. Volgens de Italiaanse regering kon vanwege de onzekerheid door de pandemie geen specifiek getal worden genoemd voor de deadline van de UEFA.

Stadio Olimpico werd geopend in 1953. Stadio Olimpico werd geopend in 1953. Foto: Pro Shots

Sint-Petersburg (Rusland), Krestovsky-stadion

Capaciteit: 61.000

EK-duels: België-Rusland (12 juni), Finland-Rusland (16 juni), Finland-België (21 juni), één kwartfinaleduel (2 juli).

Plan voor aantal toeschouwers: Het lokale organisatiecomité verwacht "minimale restricties" bij de vier EK-duels. "We hebben al een akkoord dat het stadion voor minimaal 50 procent gevuld zal zijn bij elke wedstrijd."

Bij duels van Zenit Sint-Petersburg mogen dit seizoen al fans aanwezig zijn. Bij duels van Zenit Sint-Petersburg mogen dit seizoen al fans aanwezig zijn. Foto: Pro Shots

