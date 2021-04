Kylian Mbappé blijft bescheiden na zijn sterke optreden tegen Bayern München. Mede dankzij twee goals van de 22-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain wonnen de Parijzenaars woensdag met 2-3 in het eerste kwartfinaleduel van de Champions League.

"Zoals ik al in Barcelona zei: ik hou ervan om dit soort grote wedstrijden te spelen", aldus Mbappé, die in de twee achtstefinaleduels met FC Barcelona in totaal ook al vier keer scoorde.

"Maar boven alles was dit een geweldige teamprestatie. Ik heb kunnen profiteren van het goede werk van mijn teamgenoten. We hebben er met zijn allen vol voor geknokt, maar moeten ook niet vergeten dat we pas halverwege zijn."

Mbappé opende al na drie minuten de score in de Allianz Arena en bepaalde halverwege de tweede helft ook de eindstand. Hij bezorgde Bayern München zo de eerste thuisnederlaag sinds november 2019, toen er in de Bundesliga werd verloren van Bayer Leverkusen.

1 Mbappé zet PSG al na drie minuten op voorsprong tegen Bayern

'Neuer een van de beste keepers aller tijden'

De wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain was een herhaling van de Champions League-finale van vorig seizoen. PSG verloor toen met 0-1 door een goal van Kingsley Coman. "In die wedstrijd slaagde ik er helaas niet in om te scoren tegen Manuel Neuer", vervolgde Mbappé.

"Ik speel graag tegen de beste spelers ter wereld en Neuer is wat mij betreft een van de beste keepers aller tijden. Ik voelde geen druk om tegen hem te spelen en hoop hem de volgende keer ook weer te passeren."

Overigens zag Neuer er bij de 0-1 van Mbappé niet goed uit. De Duitse keeper werd door zijn benen gepasseerd door de 34-voudig international van Frankrijk. De return tussen Paris Saint-Germain en Bayern München staat volgende week dinsdag op het programma.

1 Mbappé verrast Neuer en zet PSG weer op voorsprong tegen Bayern

