Ajax staat donderdag in de kwartfinales van de Europa League tegenover een gehavend AS Roma. Bij de Italianen zijn veel spelers geblesseerd en ligt de trainer onder vuur, maar toch zijn ze met vertrouwen afgereisd naar Amsterdam. "Ze zijn gewend om tegen een team te spelen dat aanvalt."

Italiaanse media gooiden dinsdag nog maar eens olie op het vuur. Een groot deel van de spelersgroep van AS Roma zou ontevreden zijn over trainer Paulo Fonseca en zijn trainingsmethodes. Er zou zelfs een speler zijn die ervoor gekozen heeft om extra individuele training te volgen.

De verhalen zijn tekenend voor het moeizame seizoen dat Roma onder Fonseca beleeft. De drievoudig landskampioen staat teleurstellend zevende in Italië, waarmee kwalificatie voor de Champions League een utopie lijkt. Winst van de Europa League zou nog de enige manier zijn voor Fonseca om zijn baan te redden.

"Hij is veel bekritiseerd door de media, en ook door het bestuur", zegt Roberto Maida, journalist van Corriere dello Sport. "Aan het einde van het vorige seizoen wilde het bestuur al een nieuwe trainer, maar die hebben ze toen niet kunnen vinden. Dit seizoen zijn er al veel geruchten geweest dat Fonseca ontslagen zou worden."

Paulo Fonseca kon woensdag lachen tijdens zijn perspraatje, maar staat onder flinke druk bij AS Roma. Paulo Fonseca kon woensdag lachen tijdens zijn perspraatje, maar staat onder flinke druk bij AS Roma. Foto: ANP

'Roma is aanvallende teams gewend'

De druk op Fonseca en Roma lijkt in het voordeel van Ajax, dat wél in vorm is. Toch kan de dubbele confrontatie met de koploper van de Eredivisie weleens op het goede moment komen voor de Italiaanse ploeg, stelt Maida.

"Ajax is de perfecte tegenstander voor Roma, dat op zijn best is als de tegenstander aanvallend speelt", schetst de journalist. "Dan kunnen ze hun wapens gebruiken en de ruimtes benutten. Ze zijn het gewend om tegen een team te spelen dat aanvalt."

Ajax is op meerdere fronten gewaarschuwd, want volgens Chiara Zucchelli van La Gazzetta dello Sport is de honger naar een Europese hoofdprijs groter dan ooit bij AS Roma. De club won in 1961 eens de Jaarbeursstedenbeker (de voorloper van de UEFA Cup en latere Europa League) en wil zich internationaal graag laten gelden nu de kwartfinales zijn bereikt.

"Roma wil graag in de Champions League uitkomen, maar de club heeft ook al dertig jaar niet meer in een Europese finale gestaan", zegt Zucchelli. "Het grote doel voor nu is om de Europa League-finale in Gdansk te halen."

Stephan El Shaarawy is een van de spelers die ontbreekt bij AS Roma, samen met onder anderen Henrikh Mkhitaryan. Stephan El Shaarawy is een van de spelers die ontbreekt bij AS Roma, samen met onder anderen Henrikh Mkhitaryan. Foto: Pro Shots

'Ajax kan ook zomaar met 5-0 winnen'

Volgens Maida speelt het bij Roma ook mee dat Ajax in het seizoen 2002/2003 te sterk was in de Champions League. "Roma heeft nog nooit van Ajax gewonnen. Ze willen daar graag verandering in brengen", zegt hij.

"Ik denk dat het fiftyfifty is. Roma heeft de kwaliteiten om Ajax te verslaan, maar heeft een zeer wisselvallige ploeg. Als Roma een slechte dag heeft, kan Ajax ook zomaar met 5-0 winnen."

Ajax-AS Roma begint donderdag om 21.00 uur. De Rus Sergey Karasev is de scheidsrechter in de Johan Cruijff ArenA. De return in Italië is over een week.

Bekijk het programma in de kwartfinales van de Europa League