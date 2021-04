Mede dankzij twee treffers van Kylian Mbappé heeft Paris Saint-Germain een uitstekende uitgangspositie verworven in de kwartfinales van de Champions League. Titelhouder Bayern werd woensdagavond in de sneeuw in München met 2-3 verslagen.

PSG stond dankzij treffers van Mbappé en Marquinhos binnen een half uur al met 0-2 voor in München. Nog voor rust zorgde Eric Maxim Choupo-Moting voor de aansluitingstreffer en vroeg in de tweede helft kopte Thomas Müller de 2-2 binnen.

Het laatste woord in het spektakelstuk was aan Mbappé, die zijn ploeg aan een 2-3-uitzege hielp. Het was zijn achtste Champions League-treffer van dit seizoen. Alleen Borussia Dortmund-spits Erling Haaland (tien doelpunten) is nog productiever.

Bayern leed zijn eerste thuisnederlaag sinds november 2019 en zal zeker tweemaal moeten scoren in Parijs om uitschakeling te voorkomen. De return in het Parc des Princes is volgende week dinsdag. De winnaar neemt het vervolgens in de halve finales op tegen Manchester City of Borussia Dortmund.

1 Mbappé zet PSG al na drie minuten op voorsprong tegen Bayern

Mbappé scoort voor 23e verjaardag vaker dan Messi

Terwijl het in München flink sneeuwde, begon de wedstrijd tussen de twee Champions League-finalisten uiterst spectaculair. Al voordat Mbappé in de derde minuut de score opende, had Choupo-Moting namens Bayern uit een hoekschop op de lat gekopt.

De openingstreffer viel echter aan de andere kant. Neymar mocht opstomen met de bal aan de voet en dreigde te schieten, maar passte op het juiste moment op Mbappé. De Franse spits schoot met enig fortuin door de handen én de benen van de grabbelende Manuel Neuer raak.

Het was de 26e Champions League-treffer voor de 22-jarige Mbappé. Daarmee overtrof hij Lionel Messi, die voor zijn 23e verjaardag 25 CL-goals maakte.

Nadat Thomas Müller een grote kans voor Bayern had gemist, leek PSG al vroeg op 0-2 te komen. De treffer van Julian Draxler werd echter afgekeurd, omdat aangever Mbappé een fractie buitenspel stond.

Het was slechts uitstel, want even later viel de tweede Franse treffer wel. De defensie van Bayern was PSG-captain Marquinhos uit het oog verloren, waardoor de aanvoerder in alle vrijheid een voorzet van Neymar kon aannemen en afronden: 0-2.

Daarmee was PSG uiterst effectief, want de ploeg noteerde in de eerste helft slechts twee doelpogingen, tegenover maar liefst vijftien voor Bayern. De aansluitingstreffer van Choupo-Moting was dan ook meer dan verdiend. De vervanger van de geblesseerde Wereldvoetballer van het Jaar Robert Lewandowski verlengde tien minuten voor rust een voorzet van Benjamin Pavard met het hoofd: 1-2.

1 Müller kopt Bayern langszij na voorzet Kimmich

PSG trekt met invaller Bakker zege over de streep

Na rust viel Michel Bakker in bij PSG en was het spelbeeld vergelijkbaar: Bayern had het meeste balbezit, maar de Fransen waren met spaarzame uitvallen levensgevaarlijk. Zo strandde Neymar van dichtbij op Neuer en moest de rebound van Ángel di María van de lijn worden gered door invaller Alphonso Davies.

Aan de overkant kreeg ook Bayern kansen. Pavard was al dicht bij de gelijkmaker, voordat Müller na een uur spelen wel toesloeg. De routinier kopte raak uit een vrije trap van Joshua Kimmich.

Ondanks het weggeven van de 0-2-voorsprong raakte PSG niet van slag. De gasten bleven loeren op de counter en die kwam er in de 67e minuut via Mbappé. De snelle spits zette de Duitse achterhoede op het verkeerde been en verraste Neuer in de korte hoek: 2-3.

Daarna had Bayern niet meer de energie om nogmaals op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Pas in de slotfase perste de thuisploeg er een offensief uit, maar pogingen van David Alaba en Müller gingen rakelings naast.

PSG trok de zege over de streep. Na de 1-4 bij Barcelona wisten de Fransen zo voor de tweede keer in de knock-outfase van deze editie van de Champions League een knappe overwinning op bezoek bij een Europese grootmacht te boeken.