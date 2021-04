De rode kaart die Neymar zaterdag kreeg, kost de spits van Paris Saint-Germain twee duels schorsing. PSG is in Frankrijk in een spannende titelstrijd verwikkeld met Lille.

Neymar kreeg het zaterdag in de slotfase van dat duel met Lille (0-1-nederlaag) een tweede gele kaart, na een opstootje met tegenstander Thiago Djalo, die eveneens van het veld gestuurd werd.

Neymar werd woensdag door de Franse bond voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Djalo krijgt twee duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

De schorsing van Neymar valt hoger uit omdat hij vaker van het veld gestuurd werd. In zijn laatste vijftien competitieduels kreeg hij driemaal rood.

Neymar mist de duels met Strasbourg en Saint-Étienne. PSG staat tweede in Ligue 1, met een achterstand van drie punten op Lille. Ook AS Monaco (vier punten achterstand) en Olympique Lyon (vijf punten achterstand) zijn nog niet uitgeschakeld in de titelstrijd. Er zijn nog zeven duels te spelen.

