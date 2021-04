AS Roma-coach Paulo Fonseca is op zijn hoede voor Ajax in de kwartfinales van de Europa League. De Portugees gaat voor een tactiek waarbij hij het de Amsterdammers zo moeilijk mogelijk maakt om aan te vallen.

"Mijn spelers ogen gemotiveerd en vol vertrouwen. We moeten de perfecte wedstrijd spelen, in alle opzichten. Ajax heeft een heel sterke ploeg", zei Fonseca woensdagavond op zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

"Het is vooral belangrijk dat we verdedigend geen fouten maken. We willen ervoor zorgen dat Ajax zo weinig mogelijk de bal heeft en dus zo min mogelijk kansen creëert."

Fonseca beschikt tegen Ajax over een incomplete selectie. Zo mist hij Henrikh Mkhitaryan en Chris Smalling en zijn ook Stephan El Shaarawy, Juan Jesus, Marash Kumbulla en Nicolò Zaniolo er niet bij.

Toch had hij ook goed nieuws. "Met Jordan Veretout (de middenvelder kampte de laatste weken met een blessure, red.) gaat het goed. Hij is fit en zal in de basis staan", verklapte de coach. "Dat geldt ook voor Edin Dzeko, hij heeft de hele week goed getraind."

Ajax-AS Roma begint donderdag om 21.00 uur. De return in Italië is exact een week later en begint op hetzelfde tijdstip. Arsenal-Slavia Praag, Granada-Manchester United en Dinamo Zagreb-Villarreal zijn de andere kwartfinales.

