Gijs de Jong, die namens de KNVB toernooidirecteur van de EK-wedstrijden in Amsterdam is, heeft goede hoop dat er tijdens de vier duels 20.000 of misschien zelfs 30.000 fans op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA zitten.

"Ik ben een rasoptimist", zegt de secretaris-generaal van de KNVB. "Maar als het meezit, dan is dat zeker mogelijk."

De KNVB liet de UEFA woensdag weten bij elk EK-duel minimaal twaalfduizend toeschouwers te willen verwelkomen in Amsterdam. De Europese bond vroeg de twaalf beoogde gaststeden om een plan voor de toelating van publiek in te dienen.

"Er moeten wel heel rare dingen gebeuren als dat aantal van twaalfduizend nog naar beneden moet", zegt De Jong. "Dat verwacht niemand. Maar we vechten voor meer. Honderd fans erbij vind ik al mooi, duizend meer is nog beter. Maar we willen er liefst nog meer, zo veel als mogelijk."

Veel buitenlandse fans geven kaarten terug

De ruim 50.000 kaartjes voor de groepsduels van Oranje met Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) en de achtste finale (26 juni) waren voor de uitbraak van de coronapandemie al verkocht.

"Iedereen heeft de gelegenheid gekregen om kaartjes weer terug te geven", weet De Jong. "Daar hebben vooral buitenlandse fans gebruik van gemaakt. Ik schat dat er eind april nog 35.000 of 40.000 kaarten per wedstrijd in Amsterdam in omloop zijn."

Niet de KNVB, maar de UEFA bepaalt welke tickethouders naar binnen mogen. "Ik denk via loting", meldt De Jong. "Buitenlandse fans hebben in principe net zo veel kans als Nederlanders. Maar voor supporters van Noord-Macedonië en Oekraïne ligt dat weer anders. Fans uit die landen hebben te maken met meer reisbeperkingen, omdat Oekraïne en Noord-Macedonië geen deel uitmaken van de Europese Unie."

220 Geen 1,5 meter en veel juichen: zo genoten vijfduizend fans van Oranje

De Jong wil naar OMT voor verdere versoepeling

De Jong hoopt dat de coronaregels in juni verder versoepeld zijn. "Ik denk dat we de komende maanden nog veel kunnen bereiken. Het vaccineren gaat door en hopelijk blijft het aantal nieuwe besmettingen dalen."

Dinsdag werd al bekend dat er eind april in het betaald voetbal met sneltesten weer publiek wordt toegelaten. Onlangs waren er al Fieldlab-testen bij enkele duels in de Keuken Kampioen Divisie. "De resultaten van de Fieldlab-onderzoeken zijn bemoedigend. Als die onderzoeken volledig zijn afgerond, dan gaan we met die resultaten naar het OMT om verdere versoepeling mogelijk te maken", kondigde De Jong aan.

Alle bezoekers die de EK-duels in Amsterdam willen bijwonen, krijgen pas toegang op vertoon van een negatieve uitslag van een coronatest. "Laatst bij Nederland-Letland waren er vijfduizend fans welkom, in het kader van Fieldlab", zegt De Jong. "Zij hebben zich in hun eigen regio laten testen, zodat ze bij een positief resultaat niet hoefden te reizen. Volgens mij is dat heel positief verlopen."

"Ik vond die vijfduizend fans al voor een goede sfeer zorgen. Ze waren hongerig, dat merkte je aan alles. Dat belooft veel goeds als er straks twaalfduizend of hopelijk nog veel meer mensen in de Johan Cruijff ArenA zitten."