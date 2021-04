Ierland en Spanje moet vrezen dat de UEFA de EK-duels in Dublin en Bilbao gaat verplaatsen. Beide landen konden woensdag niet garanderen dat het toeschouwers kan toelaten bij de wedstrijden. De UEFA heeft de deadline voor de beslissing over de gaststeden een week uitgesteld.

Op 20 april zou de UEFA een besluit nemen over de voorstellen van de beoogde gaststeden, maar die deadline werd woensdag uitgesteld tot 28 april.

Woensdag dienden de twaalf gaststeden een plan in te dienen voor het toelaten van publiek bij de EK-wedstrijden. Op voorhand lijkt het bijna uitgesloten dat er wedstrijden in lege stadions gespeeld zullen worden.

"We hebben de UEFA vandaag op de hoogte gebracht dat we gezien de pandemie niet in de positie zijn om zekerheid te geven over een minimum aantal toeschouwers", meldt de Ierse bond FAI in een verklaring. "We zullen met de UEFA in gesprek blijven over de situatie."

Bilbao had eerder op woensdag een plan ingediend bij de UEFA om het San Mamés-stadion tijdens het EK voor 25 procent te vullen met publiek, als de besmettingscijfers zouden dalen. De Baskische stad werd later op de dag teruggefloten.

De Spaanse voetbalbond RFEF meldt woensdagavond in een verklaring dat de zeven voorwaarden die de lokale overheid stelt "onmogelijk te behalen" zijn. "Gisteren hebben we de eisen van de Baskische regering ontvangen en die hebben we direct als onacceptabel bestempeld", schrijft de bond.

De nationale ploeg van Ierland wist zich niet te plaatsen voor het EK. In Dublin staan duels in groep E tussen Slovenië, Polen en Zweden gepland en een duel in de achtste finales.

In Bilbao waren de andere duels in groep E voorzien, waarin Spanje het zal opnemen tegen achtereenvolgens Zweden, Polen en Slowakije. Ook zou er een achtste finale in de Spaanse stad gespeeld worden.

Veel andere gaststeden willen 25 tot 50 procent publiek toelaten

Eerder op woensdag maakte de KNVB bekend dat het van plan is om de Johan Cruijff ArenA voor 25 procent te vullen tijdens het EK. Dat betekent dat elk van de vier duels door twaalfduizend toeschouwers kan worden bezocht.

Ook Italië, Denemarken, Schotland, Rusland en Roemenië dienden een plan in bij de UEFA met tussen de 25 en 50 procent gevulde stadions.

De plannen van Duitsland, Hongarije en Azerbeidzjan voor het toelaten van publiek zijn momenteel nog niet bekend. Dat geldt ook voor Engeland, waar onder meer de halve finales en de eindstrijd moeten worden gespeeld. De verwachting is wel dat het Wembley-stadion in Londen voor de helft gevuld kan worden.

De openingswedstrijd van het EK tussen Italië en Turkije staat gepland op 11 juni in Rome. De finale moet exact een maand later in Londen gespeeld worden.