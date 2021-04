Koploper Atlético Madrid kan mogelijk een paar weken niet beschikken over clubtopscorer Luis Suárez. De 34-jarige spits heeft woensdag tijdens een training een spierblessure in zijn linkerbeen opgelopen.

Atlético meldt in een verklaring dat het een kwestie van afwachten is hoe het herstel van Suárez zich zal ontwikkelen. Spaanse media houden er rekening mee dat de oud-Ajacied tot wel drie weken uit de roulatie is.

Door een schorsing zou de Uruguayaan de uitwedstrijd zondag tegen Real Betis sowieso al missen.

Suárez scoorde tot dusver negentien keer in La Liga. Alleen FC Barcelona-vedette Lionel Messi (23) heeft meer competitiegoals achter zijn naam staan.

Atlético is de laatste tijd minder op dreef. De voorsprong op FC Barcelona bedraagt nog maar één punt. Ook Real Madrid, dat drie punten minder heeft dan de stadgenoot, heeft nog titelkansen.

Er zijn nog negen speelrondes te gaan in de Spaanse competitie. Zaterdag staat de klassieker Real Madrid-FC Barcelona op het programma.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga