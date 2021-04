Het Nederlands elftal is na de eerste drie interlands van 2021 gezakt van de veertiende naar de zestiende plaats op de FIFA-ranking. Turkije, dat met 4-2 won van Oranje, steeg juist drie plekken.

Oranje begon de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar met de nederlaag in Turkije en zeges op Letland (2-0) en Gibraltar (0-7). De zestiende plek is de laagste notering van Nederland op de wereldranglijst sinds juli 2019.

Turkije staat 29e op de FIFA-ranking. Op 18 februari, bij de vorige publicatie van de lijst, was de voorlopig grootste concurrent van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie nog de nummer 32 van de wereld.

Noorwegen (van 44 naar 42), Montenegro (van 63 naar 64), Letland (van 136 naar 138) en Gibraltar (blijft 195e) zijn de overige tegenstanders van Oranje in groep G.

In de top van de FIFA-ranking veranderde weinig na de eerste reeks WK-kwalificatieduels in Europa. De top zes bestaat nog steeds uit België, Frankrijk, Brazilië, Engeland, Portugal en Spanje. Italië maakte een grote sprong van de tiende naar de zevende plek.

Oranje komt eind mei weer bij elkaar, als de EK-voorbereiding van start gaat. De ploeg van Frank de Boer speelt in de groepsfase van het Europese eindtoernooi tegen Oekraïne (blijft 24e op FIFA-ranking), Oostenrijk (blijft 23e) en Noord-Macedonië (van 65 naar 62).