Liverpool heeft socialemediaplatformen woensdag opgeroepen om harder op te treden tegen racistische berichten. Trent Alexander-Arnold en Naby Keïta werden dinsdagavond na het verloren Champions League-duel met Real Madrid (3-1) beledigd.

Middenvelder Keïta kreeg volgens Sky Sports emoji's van een aap toegestuurd in een reactie op een foto die hij in de aanloop naar de wedstrijd tegen Real Madrid op Instagram plaatste. Rechtsback Alexander-Arnold kreeg diezelfde apenemoji's als reactie op een foto die hij zondag op Eerste Paasdag publiceerde.

"Helaas moeten we het op de dag na een wedstrijd weer over het weerzinwekkende racisme op sociale media hebben. Het is onacceptabel en moet zo snel mogelijk stoppen. Wij veroordelen elke vorm van discriminatie en blijven er alles aan doen om het tegen te gaan", schrijft Liverpool in een verklaring op Twitter.

"We bieden spelers steun als ze dat nodig hebben en werken intensief samen met de autoriteiten om de daders te identificeren en te vervolgen. We weten dat dit niet genoeg is totdat socialemediaplatformen preventieve maatregelen nemen. Dit mag niet langer zo doorgaan en daar moeten we met z'n allen voor zorgen."

Het is niet de eerste keer dat een Premier League-club zich fel uitspreekt tegen racisme op sociale media. Tottenham Hotspur deed zondag hetzelfde naar aanleiding van racistische berichten die oud-Ajacied Davinson Sánchez na de competitiewedstrijd tegen Newcastle United (2-2) ontving.

Eind maart besloot Thierry Henry voorlopig te stoppen met sociale media. De voormalige spits is het niet eens met het in zijn ogen te vrijblijvende beleid dat socialemediaplatformen hanteren rond online racisme en pesterijen.