Trainer Erik ten Hag denkt niet dat Ajax in de kwartfinales van de Europa League veel profijt gaat hebben van de personele problemen bij AS Roma. De Italianen missen donderdag in de eerste ontmoeting meerdere vaste krachten.

Henrikh Mkhitaryan en Chris Smalling werden woensdag definitief niet in de wedstrijdselectie van Roma opgenomen. Stephan El Shaarawy, Juan Jesus, Marash Kumbulla en Nicolò Zaniolo zijn ook geblesseerd. Oud-Feyenoorder Rick Karsdorp ontbreekt door een schorsing in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik heb even naar de selectie van AS Roma gekeken en er zitten 25 topspelers in", zei Ten Hag woensdag op zijn persconferentie over de personele problemen bij de tegenstander van donderdag. "Ze hebben zoveel keuzemogelijkheden, dat er altijd wel goede spelers en daarmee een goed team op het veld staan."

"AS Roma heeft zeer aantrekkelijke spelers en is een attractieve ploeg die op een bepaalde manier wil winnen. Ik verwacht een heel mooie wedstrijd, al weet je het met Italianen nooit. Atalanta (tegenstander van Ajax in groepsfase Champions League, red.) speelde de tweede wedstrijd op z'n Italiaans. Daar moeten we ook op voorbereid zijn. Het wordt hoe dan ook heel belangrijk om de nul te houden."

'We zakken niet door ondergrens als we niet goed spelen'

Ajax wist de laatste tien duels met Italiaanse clubs op eigen bodem niet te winnen, maar de Amsterdammers verkeren op dit moment wel in uitstekende vorm. De laatste nederlaag van Ajax in een officiële wedstrijd dateert van 9 december 2020 tegen Atalanta (0-1) in de groepsfase van de Champions League.

"We zijn niet zo bezig met ongeslagen wedstrijden, maar het kan wel gaan leven als zo'n reeks tot stand komt", zegt Ten Hag, die onder de indruk is van de weerbaarheid van zijn ploeg dit seizoen.

"Ook als we niet goed spelen, weet deze ploeg altijd te winnen door de goede winnaarsmentaliteit en de bereidheid om elkaar te helpen. Daardoor zakken we niet door de ondergrens als we niet goed spelen."

Stephan El Shaarawy ontbreekt tegen Ajax. Stephan El Shaarawy ontbreekt tegen Ajax. Foto: Pro Shots

Ten Hag vreest niet voor terugval door afwezigheid Blind

Ten Hag is dan ook niet bang dat Ajax het momentum gaat verliezen nu Daley Blind de rest van het seizoen is uitgeschakeld. De verdediger liep onlangs in het WK-kwalificatieduel van Oranje met Gibraltar (0-7-zege) een zware enkelblessure op.

"We moeten op dezelfde voet verder gaan en blijven winnen. Dat deden we bij het wegvallen van André Onana (schorsing, red.) en Sébastien Haller (niet speelgerechtigd in Europa League, red.) en nu ook bij Daley. Het zijn ontiegelijk goede spelers, maar we laten zien dat we met andere spelers kunnen winnen én goed voetbal kunnen spelen", aldus Ten Hag.

De eerste wedstrijd tussen Ajax en AS Roma begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het is nog onzeker of Maarten Stekelenburg fit genoeg is om in actie te komen. De 38-jarige doelman haakte zondag in de warming-up voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen geblesseerd af.

Bekijk het volledige programma in de kwartfinales van de Europa League