Bij de vier wedstrijden van het EK voetbal in Amsterdam zullen er waarschijnlijk minimaal twaalfduizend supporters in de Johan Cruijff ArenA zijn. De KNVB hoopt dat er ruimte is voor meer fans, al kan het aantal ook nog afnemen als de coronacijfers in juni verslechterd zijn.

De KNVB moest woensdag net als de andere elf gastlanden een plan A en plan B indienen bij de UEFA voor het minimumaantal toeschouwers bij het Europees kampioenschap. Op 20 april neemt de Europese voetbalbond een besluit over de definitieve gastlanden van het EK.

De KNVB heeft samen met de gemeente Amsterdam en het kabinet afgesproken dat de ArenA minimaal voor 25 procent gevuld kan zijn. Bezoekers mogen alleen naar binnen als ze een negatief testresultaat kunnen tonen.

"We kijken ernaar uit 12.000 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA te ontvangen, maar beseffen dat het coronavirus onvoorspelbaar is en er geen garanties zijn", aldus Gijs de Jong, toernooidirecteur van de Amsterdamse EK-duels. "We blijven echter goede hoop houden dat de situatie in juni zodanig verbeterd is, dat er zelfs meer toeschouwers bij kunnen zijn."

Drie groepsduels van Oranje in ArenA

De afgelopen maanden zijn er bij drie voetbalwedstrijden Fieldlab-onderzoeken geweest, waarbij er fans in het stadion mochten zijn. Zo zaten er anderhalve week geleden 5.000 supporters in de ArenA bij de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Letland (2-0).

Op basis van de resultaten van die onderzoeken en de verwachte coronasituatie in juni, wordt het percentage toeschouwers mogelijk nog verhoogd. Als de staat van de pandemie in juni slechter is dan ingeschat, kan het aantal toeschouwers ook naar beneden worden bijgesteld. Hiervoor is een zogenoemde 'stopknop' in het protocol opgenomen.

"In samenwerking met de KNVB en de gemeente Amsterdam kijken we hoe er op een veilige en verantwoorde manier publiek bij de wedstrijden van het Nederlands elftal kan zijn", zegt demissionair minister Tamara van Ark van Sport. "De kennis opgedaan bij de fieldlabs en pilots helpt hierbij en uiteraard blijft de epidemiologische situatie leidend bij de vraag hoeveel publiek aanwezig kan zijn."

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin benadrukte vorige maand dat voetballen in lege EK-stadions geen optie is voor de Europese bond. Zonder een garantie van publiek zouden gastlanden hun EK-duels mogelijk moeten afstaan.

In Amsterdam staan de groepsduels van Oranje tegen Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) gepland, evenals een achtste finale op 26 juni.