Het is nog niet duidelijk of Maarten Stekelenburg donderdag in actie kan komen in het eerste duel van Ajax met AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. De doelman miste zondag de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-2) door een blessure.

De 38-jarige Stekelenburg haakte in de warming-up in het Abe Lenstra Stadion geblesseerd af en werd onder de lat vervangen door Kjell Scherpen. Mogelijk moet de 21-jarige doelman van Jong Oranje ook in de Johan Cruijff ArenA tegen AS Roma de honneurs waarnemen.

"Het is nog afwachten of Stekelenburg kan spelen", zei Ten Hag woensdag op zijn persconferentie. "Zijn blessure is geen probleem voor de lange termijn, maar we moeten zien of zijn herstel snel genoeg gaat om donderdagavond in actie te kunnen komen. We kijken van uur tot uur hoe het gaat."

Mocht Stekelenburg wel kunnen spelen, dan treft hij zijn oude club. De 58-voudig international maakte in 2011 de overstap van Ajax naar AS Roma en stond daar twee jaar onder contract.

Schuurs ook twijfelgeval vanwege knieklachten

Stekelenburg is - naast de langer geblesseerde Daley Blind, de niet speelgerechtigde Sébastien Haller en de geschorste André Onana - niet de enige speler die onzeker is voor het eerste treffen met AS Roma.

Perr Schuurs kampt met knieklachten en sloeg woensdag de training over. Dat laatste geldt ook voor Sean Klaiber, die vader is geworden. Ten Hag sluit niet uit dat beide spelers donderdag gewoon in actie kunnen komen. Noussair Mazraoui is op de weg terug, maar zijn rentree laat nog op zich wachten.

De wedstrijd tussen Ajax en AS Roma begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en de return wordt een week later gespeeld in Rome. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen Manchester United of Granada.

