Excelsior heeft besloten om na dit seizoen afscheid te nemen van André Hoekstra. De assistent-trainer, die nu 22 jaar aan de club verbonden is, moet op last van de clubleiding vertrekken.

In de afgelopen weken hield Excelsior de sportieve prestaties van de afgelopen seizoenen tegen het licht. Na meerdere gesprekken met Hoekstra concludeerde de clubleiding dat het tijd is om na een lange samenwerking uit elkaar te gaan.

"Dit is zeker geen makkelijk besluit geweest, omdat André natuurlijk een echte clubman is met een grote staat van dienst voor Excelsior", zegt algemeen directeur Ferry de Haan woensdag op de site van de club. "Maar als club zijn wij tot de conclusie gekomen dat verandering noodzakelijk is, zowel op als naast het veld."

De 59-jarige Hoekstra is sinds 1999 werkzaam bij Excelsior. De oud-speler van Feyenoord en RKC Waalwijk en enkelvoudig Oranje-international werkte als assistent in Kralingen met vijftien hoofdtrainers en was in de meeste seizoenen ook trainer van het beloftenelftal. Hoekstra maakte met Excelsior vier promoties naar de Eredivisie mee.

'In de voetbalwereld weet je dat dit moment kan komen'

Voor zijn periode bij Excelsior werkte Hoekstra als hoofd jeugdopleiding, trainer van het tweede elftal en assistent-trainer bij RBC Roosendaal en ADO Den Haag. Bij de Hagenaren was hij eind jaren negentig ook kort hoofdtrainer voordat hij in 1999 bij Excelsior tekende.

"Natuurlijk vind ik het jammer dat de club dit besluit heeft genomen, maar in de voetbalwereld weet je dat dit moment kan komen", zegt Hoekstra. "Ik heb al die jaren met veel plezier bij Excelsior gewerkt en ben er trots op dat ik de groei van de club van dichtbij heb mogen meemaken en mijn steentje heb kunnen bijdragen."

Excelsior degradeerde in het seizoen 2018/2019 uit de Eredivisie en bezet op dit moment met 38 punten de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

