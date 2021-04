Manchester City heeft woensdag het contract van Kevin De Bruyne met twee jaar verlengd. De sterspeler ligt nu tot medio 2025 vast bij de koploper van de Premier League.

"Ik ben ontzettend blij", zegt de 29-jarige De Bruyne op de site van City. "Ik voel me thuis sinds ik in 2015 bij de club kwam. City geeft me alles om zo succesvol mogelijk te zijn, dus dit was een makkelijke beslissing."

De Belg stapte 5,5 jaar geleden voor zo'n 76 miljoen euro over van Vfl Wolfsburg naar City. De spelmaker heeft zich in Manchester ontwikkeld tot een van de belangrijkste pionnen in het elftal van manager Josep Guardiola.

"Kevin is zonder twijfel een van de beste voetballers ter wereld", aldus technisch directeur Txiki Begiristain. "Daarom is dit een ontzettend belangrijk moment voor Manchester City."

De Bruyne staat op 255 officiële duels voor City, waarin hij goed is voor 65 goals en liefst 105 assists. Vorig seizoen vestigde de middenvelder een Premier League-record door 23 assists te noteren in de competitie. Het leverde hem onder meer de prijs voor beste speler van de Premier League op.

De Bruyne gaat voor derde titel met City

De Bruyne werd twee keer kampioen met City (2018 en 2019). De Vlaming won ook één keer de FA Cup (2019) en vier keer de League Cup (2016, 2018, 2019 en 2020).

City maakt dit seizoen nog kans op vier prijzen. De ploeg van Guardiola is de onbedreigde koploper in de Premier League, staat in de finale van de League Cup, in de halve finales van de FA Cup en won dinsdag het eerste duel met Borussia Dortmund in de kwartfinales van de Champions League met 2-1.