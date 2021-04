Het Maracanã-stadion in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro wordt toch niet naar Pelé vernoemd. Het wetsvoorstel dat de naamsverandering mogelijk moest maken, is dinsdag (lokale tijd) ingetrokken. Het plan leidde tot veel discussie en kritiek, waarna de initiatiefnemers ervan afzagen.

"Het was mijn bedoeling om de koning van het voetbal, de beste speler aller tijden, te eren. Maar Maracanã zal altijd Maracanã worden genoemd", zei André Ceciliano, die namens de linkse partij PT het wetsvoorstel had ingediend.

Critici vroegen zich onder meer af of de politici niets beters te doen hadden dan hun tijd aan dit soort zaken besteden terwijl het land zwaar wordt getroffen door de coronapandemie.

Ook de familie van Mário Filho, de Braziliaanse sportjournalist naar wie het stadion officieel is vernoemd (Estádio Jornalista Mário Filho), vond de naamswijziging geen goed idee. Mário Filho had in de jaren veertig een belangrijke rol bij de bouw van het stadion.

Pelé maakte in 1969 zijn duizendste goal in het Maracanã. Pelé maakte in 1969 zijn duizendste goal in het Maracanã. Foto: ANP

Pelé speelde nooit voor club uit Rio

Drievoudig wereldkampioen Pelé speelde vaak in Maracanã en maakte daar in 1969 het duizendste doelpunt uit zijn loopbaan, tijdens het duel tussen Santos en Vasco da Gama.

De inmiddels tachtigjarige Pelé komt echter niet uit Rio de Janeiro - hij werd geboren in Três Corações in de staat Minas Gerais - en hij speelde het grootste deel van zijn loopbaan voor Santos uit de staat São Paulo.

Maracanã was een van de stadions tijdens de WK's van 1950 en 2014 en werd ook gebruikt voor de opening en sluiting van de Olympische Spelen in 2016. Het stadion ontleent de officieuze naam aan de omliggende wijk.