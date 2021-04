De Oranjevrouwen hopen dat ze op korte termijn eindelijk te horen krijgen wie Sarina Wiegman na de Olympische Spelen opvolgt als bondscoach. Acht maanden nadat Wiegman had aangekondigd dat ze na de Spelen verhuist naar Engeland, heeft de KNVB nog altijd geen opvolger gevonden.

"Vanaf het begin heeft de KNVB gezegd dat het een moeilijke zoektocht zou zijn en dat kwaliteit boven snelheid gaat. Dat nemen ze dus heel letterlijk", zegt aanvoerder Sari van Veenendaal met een kwinkslag in Marbella, waar Oranje vrijdag een oefenwedstrijd tegen Spanje speelt.

De keeper erkent dat het binnen de spelersgroep onderwerp van gesprek is. "Het is niet dat het ons constant bezig houdt, maar het is wel een thema. Feit is dat over drie maanden een heel mooie periode stopt en dat er dan iets nieuws begint. Op dit moment weten we nog niet hoe dat ingevuld wordt", zegt Van Veenendaal.

"Of dat raar is? Tja, raar, raar... Als team wil je natuurlijk het liefste duidelijkheid hebben. Maar de KNVB beslist, zo werkt het gewoon. Wij werken toe naar de Spelen, daar ligt onze focus op. Zodra de KNVB een opvolger heeft, brengen ze dat naar buiten. Dat zal binnen nu en drie maanden moeten gebeuren."

De KNVB-top houdt de spelersraad van Oranje op de hoogte van de zoektocht naar een opvolger van Wiegman, die begin 2017 van assistent promoveerde tot bondscoach. Onder haar leiding won Nederland in 2017 het EK in eigen land en werd in 2019 de WK-finale bereikt.

Sarina Wiegman en haar assistent Arjan Veurink vertrekken na de Spelen naar Engeland. Sarina Wiegman en haar assistent Arjan Veurink vertrekken na de Spelen naar Engeland. Foto: ANP

'We weten in grote lijnen hoe het ervoor staat'

De 51-jarige Wiegman werd vorig jaar voor de tweede keer uitgeroepen tot beste coach ter wereld van een vrouwenploeg. Na de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio komt er een einde aan de succesvolle samenwerking.

"We zijn op zoek naar een Sarina-plus", zei KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee eind vorig jaar. De keuze blijkt echter beperkt. Naast Wiegman hebben slechts drie andere vrouwen (Vera Pauw, Hesterine de Reus en Jessica Torny) het hoogste trainersdiploma, waardoor een man of een buitenlandse trainer tot de opties behoort.

Van Veenendaal wil zich daar niet over uitlaten. "We worden door de KNVB meegenomen in het proces. We hebben niet dagelijks contact met de directie, maar we weten in grote lijnen wel hoe het ervoor staat."

Oranjevrouwen willen omstandigheden in Tokio nabootsen

Wiegman heeft haar ploeg meegenomen naar Spanje in de hoop dat de voetbalsters daar alvast een beetje kunnen wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid die ze in Japan te wachten staat. Zo heet als komende zomer is het echter niet in Marbella.

"Voor de omstandigheden die we willen creëren, moeten er nog wel wat graden bovenop", zegt Van Veenendaal. "Onze staf is al geruime tijd bezig om van alles uit te proberen. Zo eten we slush (ijsdrank, red.) en dragen we ijsvesten als het echt warm is. Die details kunnen straks het verschil maken, ieder procentje winst telt."

De wedstrijd tussen Nederland en Spanje begint vrijdag om 19.00 uur in Marbella. Vier dagen later speelt de ploeg van Wiegman in Nijmegen een vriendschappelijke wedstrijd tegen Australië.