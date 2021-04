Manager Jürgen Klopp was dinsdag na afloop van het Champions League-duel met Real Madrid (3-1-verlies) erg kritisch op zijn Liverpool. Volgens de Duitser verdient zijn ploeg het op deze manier niet om door te gaan naar de halve finales.

"Je moet het verdienen om door te mogen gaan naar de halve finales en dat recht hebben we vanavond absoluut niet afgedwongen", aldus Klopp na afloop van het duel in Madrid tegenover Britse media.

"We hebben niet goed gevoetbald en verzuimden om onze tegenstander pijn te doen. We hebben het Real Madrid erg gemakkelijk gemaakt om te winnen. Het was simpelweg niet goed genoeg en daar maak ik me nog het meeste zorgen om."

Liverpool schoot in de eerste helft geen enkele keer op doel en stond door treffers van Vinícius Júnior en Marco Asensio halverwege al op een 2-0-achterstand. Mohamed Salah bracht de spanning in de tweede helft nog even terug, waarna Vinícius de eindstand bepaalde.

1 Asensio verdubbelt voorsprong Real na fout van Alexander-Arnold

'Door die goal blijven we wel in leven'

Een aantal treffers van Real Madrid werd ingeleid door persoonlijke fouten van Liverpool-spelers. Zo kopte Trent Alexander-Arnold de bal bij de 2-0 zomaar in de voeten van Asensio en zag doelman Alisson Becker er niet goed uit bij de 3-1 van Vinícius.

"In de voetballerij maakt iedereen fouten, maar bij ons gebeurde het telkens op cruciale plekken. We speelden met risico in ons spel, dus we konden ons die fouten niet veroorloven", vervolgde Klopp, die nog wel een lichtpuntje zag.

"Het enige positieve van vanavond is dat we een doelpunt hebben gemaakt. We hebben niet veel verdiend, maar door die goal blijven we wel in leven. Helaas zal Anfield bij de return leeg blijven, maar we zijn het aan de fans verplicht om goed voor de dag te komen."

De return tussen Liverpool en Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League staat volgende week woensdag op het programma.

1 Vinícius maakt voor Real tweede van de avond tegen Liverpool

