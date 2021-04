Voetbalsupporters reageren niet louter positief op het nieuws dat fans eind april gedeeltelijk mogen terugkeren in de stadions. Vanwege het beperkte aantal plekken staan de clubs voor lastige keuzes.

"Wie mag naar binnen en wie niet? Dat is superingewikkeld", zegt Matthijs Keuning van het Supporterscollectief Nederland, waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle profclubs zijn aangesloten. "De komende dagen gaan we daarover in gesprek met een afvaardiging van de KNVB en de clubs."

Harrie Timmermans, voorzitter van de Supportersvereniging PSV, is sceptisch. "Het lijkt allemaal heel positief. Maar het is jammer dat er nu zoveel onbeantwoorde vragen zijn. Het lijkt een beetje op blij maken met een dode mus", zegt Timmermans.

"Want van de 26.000 seizoenkaarthouders van PSV mogen er straks tegen FC Groningen 4.000 naar binnen", licht hij toe. "Maar goed, ik ga niet zeuren, we denken graag mee over de vraag hoe we die schaarse plekken gaan verdelen. Dit lossen we ook wel weer op."

De wedstrijden zijn onderdeel van een grootschalige pilot van de overheid om met het gebruik van toegangstesten de samenleving te heropenen. Het gaat om duels in de dertigste speelronde van de Eredivisie op 23, 24 en 25 april. Zo kunnen er fans aanwezig zijn bij onder meer Ajax-AZ (7.500 toeschouwers), PSV-FC Groningen (4.000) en Feyenoord-Vitesse (6.500).

Mogelijk moet loting uitkomst bieden

Mogelijk moet via loting worden bepaald welke seizoenkaarthouders eind april aan de beurt zijn. "De hoop en de verwachting is dat in mei meer wedstrijden met publiek gespeeld kunnen worden, al is die garantie er nog niet", zegt Keuning.

"Hopelijk is dit de opmaat naar meer. We moeten toch ergens beginnen. Als iedere club nog twee of drie wedstrijden met publiek mag spelen en dan met de capaciteit zoals in september - dus met een kwart van het stadion gevuld - dan kunnen de meeste seizoenkaarthouders nog een keer aan de beurt komen. We denken graag mee over wat haalbaar en realistisch is."