Veel Eredivisie-clubs zijn verrast door de aankondiging van de overheid dat er eind april publiek welkom is bij een volledige speelronde in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De KNVB begrijpt de reacties van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord niet.

De wedstrijden zijn onderdeel van een grootschalige pilot van de overheid om met het gebruik van toegangstesten de samenleving te heropenen. Het gaat om duels in de dertigste speelronde van de Eredivisie op 23, 24 en 25 april. Zo kunnen er fans aanwezig zijn bij onder meer Ajax-AZ (7.500 toeschouwers), PSV-FC Groningen (4.000) en Feyenoord-Vitesse (6.500).

"Aan de ene kant zijn we blij dat er perspectief is voor ons en voor onze fans. Maar we werden erg verrast met de berichtgeving en hebben vragen over de voorwaarden die gesteld worden", zegt een woordvoerder van Ajax.

PSV sluit zich aan bij Ajax. "Vooropgesteld, het is hartstikke mooi dat het weer kan. Alleen is er voorafgaand aan dit besluit geen enkel overleg met ons geweest, dus op dit moment is weinig te zeggen over hoe we het gaan organiseren. Daar zijn we gewoon nog niet op voorbereid, moet ik in alle eerlijkheid zeggen", aldus commercieel directeur Frans Janssen tegen het ED.

Ook bij Feyenoord zijn er nog veel vragen. "Maar laat helder zijn: we zijn aangenaam verrast. Heel veel dingen zijn nog niet duidelijk en het zal allemaal nog heel wat voeten in aarde hebben, maar we pakken die handschoen graag op. Hopelijk is dit een begin op weg naar het 'oude normaal'."

Dertigste speelronde Eredivisie Willem II-RKC (2.000 fans)

Heerenveen-PEC (2.000 fans)

PSV-FC Groningen (4.000 fans)

Ajax-AZ (7.500 fans)

Sparta-VVV (2.000 fans)

ADO-Fortuna Sittard (1.700 fans)

FC Emmen-Heracles (1.200 fans)

FC Twente-FC Utrecht (4.000 fans)

Feyenoord-Vitesse (6.500 fans)

'We werden compleet overvallen'

De KNVB laat daarop weten dat zij alle clubs al op 30 maart per email op de hoogte hebben gesteld van de plannen van de overheid. De voetbalbond erkent wel dat er nog veel zaken moeten worden besproken, maar dat gaat de komende dagen gebeuren.

"Ik ben heel verbaasd over de verraste reacties van de clubs. Vorige week dinsdag om 19.13 uur, ik zeg het er maar precies bij, hebben zij bericht gehad van de Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie en mijzelf dat het veiligheidsberaad groen licht had gegeven voor driehonderd tests, waaronder deze in het voetbal. Ze wisten er dus vanaf", vertelde Gudde tegen de NOS.

Volgens Gudde heeft PSV al een officieel verzoek ingediend om het aanvangstijdstip (20.00 uur) te vervroegen, mocht de avondklok dan nog van kracht zijn. Ook Ajax, dat op 25 april mogelijk kampioen kan worden, zou al in gesprek zijn met de gemeente Amsterdam over mogelijke aanpassing van de begintijd (eveneens 20.00 uur).

De KNVB geeft te kennen dat de ploegen die op de desbetreffende data in hun stadions publiek mogen ontvangen zelf bepalen hoe de beschikbare plaatsen worden verdeeld. In de eerste drie speelrondes van dit seizoen werden de wedstrijden ook al met beperkt publiek gespeeld.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie