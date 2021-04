Veel Eredivisie-clubs zijn verrast door de aankondiging van de overheid dat er eind april publiek welkom is bij een volledige speelronde in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Onder meer Ajax, PSV en Feyenoord zagen het nieuws dinsdag niet aankomen.

De wedstrijden zijn onderdeel van een grootschalige pilot van de overheid om met het gebruik van toegangstesten de samenleving te heropenen. Het gaat om duels in de dertigste speelronde van de Eredivisie op 23, 24 en 25 april. Zo kunnen er fans aanwezig zijn bij onder meer Ajax-AZ (7.500 toeschouwers), PSV-FC Groningen (4.000) en Feyenoord-Vitesse (6.500).

"Aan de ene kant zijn we blij dat er perspectief is voor ons en voor onze fans. Maar we werden erg verrast met de berichtgeving en hebben vragen over de voorwaarden die gesteld worden", laat een woordvoerder van Ajax weten.

PSV sluit zich aan bij Ajax. "Vooropgesteld, het is hartstikke mooi dat het weer kan. Alleen is er voorafgaand aan dit besluit geen enkel overleg met ons geweest, dus op dit moment is weinig te zeggen hoe we het gaan organiseren. Daarop zijn we gewoon nog niet voorbereid, moet ik in alle eerlijkheid zeggen", zegt commercieel directeur Frans Janssen tegen het ED.

Ook een woordvoerder van Feyenoord zegt verrast te zijn. "Maar laat helder zijn: aangenaam verrast. Heel veel dingen zijn nog niet duidelijk en het zal allemaal nog heel wat voeten in aarde hebben, maar we pakken die handschoen graag op. Hopelijk is dit een begin op weg naar het 'oude normaal'."

Dertigste speelronde Eredivisie Willem II-RKC (2.000 fans)

Heerenveen-PEC (2.000 fans)

PSV-FC Groningen (4.000 fans)

Ajax-AZ (7.500 fans)

Sparta-VVV (2.000 fans)

ADO-Fortuna Sittard (1.700 fans)

FC Emmen-Heracles (1.200 fans)

FC Twente-FC Utrecht (4.000 fans)

Feyenoord-Vitesse (6.500 fans)

'We werden compleet overvallen'

De KNVB heeft laten weten dat de clubs die op de desbetreffende data publiek mogen ontvangen in hun stadions zelf bepalen hoe de beschikbare plaatsen worden verdeeld. De voetbalbond gaf verder te kennen dat er nog veel zaken moeten worden besproken en dat dat de komende dagen gaat gebeuren.

"We hebben bijvoorbeeld gelezen dat mensen maximaal 24 uur van tevoren getest moeten zijn, maar het is onduidelijk wie daarvoor nou verantwoordelijk is en wie daarop toeziet. Wordt dat de KNVB? Is het PSV zelf?", aldus PSV-directeur Janssen.

"Wie we van onze supporters kunnen uitnodigen, weet ik nog helemaal niet. We hebben 26.000 seizoenkaarthouders, die we allemaal enorm waarderen. Of er bijvoorbeeld bubbels zijn in het stadion weten we ook niet. Het lijkt erop dat dit heel snel is besloten, waarbij de clubs nog niet geïnformeerd zijn."

