De KNVB is er vanzelfsprekend blij mee dat er eind mei publiek welkom is bij een volledige speelronde in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. De voetbalbond hoopt dat het experiment het begin is van meer.

Dinsdag werd bekend dat bij de Eredivisie-wedstrijden van 23, 24 en 25 april een beperkt aantal fans welkom is en dat dat ook bij de Keuken Kampioen Divisie-duels van 30 april het geval is. Het houdt onder meer in dat er 7.500 supporters getuige zijn van de topper Ajax-AZ.

"We onderhouden intensief contact met het kabinet over de terugkeer van het publiek in de stadions en alle kansen en mogelijkheden die dit proces kunnen versnellen", zegt directeur betaald voetbal Eric Gudde in een verklaring namens de KNVB.

"Na de Fieldlab-experimenten bij drie wedstrijden is dit een hele mooie, nieuwe stap: voor het eerst hebben we tijdens een speelronde bij alle wedstrijden toeschouwers op de tribune. Het nieuwe wettelijk kader voor sneltesten moet in mei actief worden."

Eerder dit seizoen werd er al getest met de aanwezigheid van publiek bij het WK-kwalificatieduel Oranje-Letland en de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden NEC-De Graafschap en Almere City-SC Cambuur.

Dertigste speelronde Eredivisie Willem II-RKC (2.000 fans)

Heerenveen-PEC (2.000 fans)

PSV-FC Groningen (4.000 fans)

Ajax-AZ (7.500 fans)

Sparta-VVV (2.000 fans)

ADO-Fortuna Sittard (1.700 fans)

FC Emmen-Heracles (1.200 fans)

FC Twente-FC Utrecht (4.000 fans)

Feyenoord-Vitesse (6.500 fans)

'Realistisch dat we seizoen eindigen zoals we begonnen'

Naast het toelaten van publiek bij een volledige speelronde mogen tijdens de bekerfinale van 18 april fans van finalisten Ajax en Vitesse het stadion van hun club in om de wedstrijd op een groot scherm te bekijken. De finale zelf wordt in een lege Kuip gespeeld.

Gudde heeft er vertrouwen in dat de tests van deze maand het begin zijn van meer. "Met nog een aantal spannende speelrondes te gaan, is het realistisch dat dit seizoen eindigt zoals we het is begonnen: met supporters in de stadions die de spelers aanmoedigen."

De voetbalfans die naar binnen mogen, moeten binnen 24 uur voor de wedstrijd een coronatest ondergaan. Wie een negatieve uitslag heeft, kan die aan de stadionpoort laten zien via de CoronaCheck-app en mag naar binnen. De toeschouwers moeten zich op de tribunes houden aan de verplichte onderlinge 1,5 meter afstand.