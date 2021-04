Bij een volledige speelronde in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is eind april publiek welkom. De wedstrijden maken deel uit van een grootschalige pilot van de overheid om met gebruik van toegangstesten de samenleving weer te openen.

De bewuste wedstrijden in de dertigste speelronde van de Eredivisie worden op 23, 24 en 25 april gehouden. Zo kan er publiek aanwezig zijn bij onder meer Ajax-AZ (7.500 toeschouwers), Feyenoord-Vitesse (6.500 toeschouwers) en PSV-FC Groningen (4.000 toeschouwers).

De wedstrijd tussen Ajax en AZ zou bovendien extra bijzonder kunnen zijn. Wanneer de Amsterdammers de komende twee duels winnen, kan in het thuisduel met de Alkmaarders de titel worden veiliggesteld.

Ook worden er evenementen gehouden rond de finale van de TOTO KNVB-beker tussen Ajax en Vitesse op 18 april. Hoewel de tribunes van De Kuip leeg zullen blijven is er in Amsterdam (vijfduizend fans) en Arnhem (drieduizend fans) wél publiek in de stadions welkom om op grote schermen de wedstrijd te volgen.

Op 30 april mogen de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie fans toelaten. Zo mag SC Cambuur-De Graafschap worden bezocht door 1.350 toeschouwers en is er bij Roda JC-Jong AZ ruimte voor 1.950 personen.

Dertigste speelronde Eredivisie Willem II-RKC (2.000 fans)

Heerenveen-PEC (2.000 fans)

PSV-FC Groningen (4.000 fans)

Ajax-AZ (7.500 fans)

Sparta-VVV (2.000 fans)

ADO-Fortuna Sittard (1.700 fans)

FC Emmen-Heracles (1.200 fans)

FC Twente-FC Utrecht (4.000 fans)

Feyenoord-Vitesse (6.500 fans)

Voetbalfans moeten coronatest ondergaan

De voetbalfans die naar binnen mogen, moeten binnen 24 uur voor de wedstrijd een coronatest ondergaan. Wie een negatieve uitslag heeft, kan die aan de stadionpoort laten zien via de CoronaCheck-app en mag naar binnen. De toeschouwers moeten zich op de tribunes houden aan de verplichte onderlinge 1,5 meter afstand.

Vorige maand waren er ook al fans welkom bij de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Letland in de Johan Cruijff ArenA. Voor een zogeheten Fieldlab-experiment mocht die wedstrijd worden bezocht door vijfduizend toeschouwers. Eerder was er om diezelfde reden ook al publiek welkom bij twee duels in de Keuken Kampioen Divisie.