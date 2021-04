AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners is dinsdag voor één wedstrijd geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart zaterdag tegen Willem II. De middenvelder is daardoor beschikbaar voor de topper tegen Ajax.

Koopmeiners mist het thuisduel van zaterdag met Sparta Rotterdam, maar is er een week later weer bij als AZ op bezoek gaat bij Ajax. Bij die wedstrijd, waarin de Amsterdammers mogelijk kampioen kunnen worden, zijn 7.500 toeschouwers welkom, zo werd iets later op dinsdag bekend.

Enkelvoudig Oranje-international Koopmeiners kreeg tegen Willem II al na vijf minuten een rode kaart omdat hij ogenschijnlijk niet bewust, maar wel vervelend op het been stond van Vangelis Pavlidis. AZ won vervolgens met tien man wel knap met 0-1.

Koopmeiners moest direct aan de kraker tegen Ajax denken toen hij rood kreeg. "Daarom wil ik ook benadrukken dat het echt mijn intentie niet was", vertelde hij na het duel in Tilburg. "Verder kan ik er weinig aan veranderen en is het afwachten hoelang de schorsing gaat duren."

De 23-jarige Koopmeiners is dit seizoen zeer belangrijk voor AZ. Hij maakte al vijftien doelpunten in de Eredivisie en staat daardoor in de concrete belangstelling van AS Roma, dat 20 miljoen euro voor hem neer zou willen tellen.

AZ strijdt met PSV, Vitesse en in mindere mate Feyenoord om de tweede plaats en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League. Koploper Ajax lijkt al uit zicht. De titelverdediger heeft liefst elf punten voorsprong op naaste belagers PSV en AZ en bovendien een wedstrijd tegoed.

