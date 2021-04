Bayern München-trainer Hansi Flick moet in aanloop naar de kwartfinale in de Champions League tegen Paris Saint-Germain flink puzzelen met zijn voorhoede. Naast de vanwege een blessure afwezige Robert Lewandowski is ook Serge Gnabry er woensdagavond hoogstwaarschijnlijk niet bij.

"Serge heeft last van zijn keel en ik verwacht niet dat hij op tijd is hersteld", zei Flick dinsdag op zijn persconferentie, waar hij niet wilde ingaan op geruchten dat Gnabry corona zou hebben. De Duitse international had normaal de plaats in de spits overgenomen van Lewandowski, die zich vorige week blesseerde tijdens de interlandperiode met Polen.

De kans is groot dat de plaats in de punt van de aanval nu ingenomen gaat worden door Eric Maxim Choupo-Moting. De Kameroener, die vorig seizoen nog voor Paris Saint-Germain speelde, stond zaterdag al in de basis in de met 0-1 gewonnen topper tegen RB Leipzig.

"Choupo is een belangrijke speler voor ons, hij toonde tegen Leipzig nogmaals zijn kwaliteiten", zei Flick, zonder zijn opstelling te verklappen. Vermoedelijk kiest de trainer voor Kingsley Coman en Leroy Sané aan de zijkanten en Thomas Müller in een vrije rol achter de spits.

'Finale van vorig jaar speelt geen rol meer'

De kraker tussen Bayern München en Paris Saint-Germain is een herhaling van de finale van vorig seizoen. Toen veroverden de Duitsers de Champions League door dankzij een doelpunt van Coman met 1-0 te winnen.

"Dat zorgt er niet voor dat deze wedstrijd nu extra beladen is, in ieder geval niet vanuit onze kant", benadrukt Flick. "De selecties zijn veranderd en Paris Saint-Germain heeft zelfs een andere trainer."

De eerste kwartfinale wordt gespeeld in de Allianz Arena in München en begint woensdag om 21.00 uur. Een week later volgt de return in Parijs.