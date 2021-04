Real Madrid kan dinsdagavond in de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League niet beschikken over Raphaël Varane. Bij de Franse verdediger is het coronavirus vastgesteld.

De Spaanse club laat weten dat Varane dinsdagochtend positief is getest. De 27-jarige international bereidde zich met Real voor op het thuisduel met Liverpool, dat dinsdag om 21.00 uur begint.

Varane kwam dit seizoen in La Liga in 27 wedstrijden in actie. Afgelopen zaterdag bleef hij in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen SD Eibar op de bank.

Real-trainer Zinédine Zidane zat al niet ruim in de verdedigers. Hij zag eerder Dani Carvajal en Sergio Ramos wegvallen wegens fysieke problemen. Daarnaast ontbreekt ook de Belgische aanvaller Eden Hazard.

Real Madrid moet volgende week al naar Anfield voor de return. Tussendoor staat komend weekend ook nog 'El Clásico' tegen het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman op het programma.