Cádiz-speler Juan Cala ontkent dat hij zich zondag racistisch heeft uitgelaten tegenover Valencia-speler Mouctar Diakhaby, die op zijn beurt een zware straf voor zijn tegenstander eist. Nadat de wedstrijd tussen beide ploegen tijdelijk werd stilgelegd, kondigde de Spaanse bond een onderzoek aan.

Cala voelde zich geroepen om dinsdag een persconferentie te geven, waar hij uiterst fel zijn verhaal deed. "Helaas ben ik genoodzaakt om deze persconferentie te geven. Ik word ten onrechte gelyncht in de media, als dit zo doorgaat dan stop ik met voetballen."

Diakhaby en zijn ploeggenoten liepen van het veld, nadat Cala "negro de mierda" (strontneger, red.) gezegd zou hebben. Cala ontkent dat: "Ik heb nooit negro de mierda gezegd."

Diakhaby en Cala kregen het aan de stok na een stevig duel. "Ik wilde een vrije trap en Diakhaby zei dat ik op moest staan. Ik zei dat hij me met rust moest laten. Daarna beschuldigde hij me opeens van racisme", aldus Cala. "Hij heeft me verkeerd verstaan of iets verzonnen, ik weet het niet."

Ongeveer een uur na de persconferentie plaatste Valencia een bericht op zijn website met de kop "Juan Cala, we geloven je niet". In het artikel schrijft de club dat Cala "een geweldige kans heeft laten liggen om zijn fout toe te geven en zijn excuses aan te bieden". "In plaats daarvan heeft hij onze spelers en andere leden van de club opnieuw aangevallen."

Valencia benadrukt dat het Diakhaby gelooft en steunt en meldt dat de club zal blijven strijden om racisme in het voetbal en de samenleving uit te bannen.

Diakhaby: 'Deze woorden mogen we niet tolereren'

Kort voordat de persconferentie van Cala begon, plaatste Diakhaby een video op Twitter. Daarin reageerde de 24-jarige Fransman voor het eerst op het incident.

"Het is nu enkele dagen geleden en ik heb de rust om te praten over wat er gebeurd is in Cádiz", zegt Diakhaby. "De woorden die een speler van Cádiz tegen me zei waren: 'Negro de mierda'. Dat is niet te tolereren."

Diakhaby vertelt dat Cala in de kleedkamer zijn excuses aanbood. "Hij wilde dat we daarna terugkeerden op het veld. Maar dat vonden wij te weinig om deze zaak op te lossen." Na enig oponthoud werd de wedstrijd uitgespeeld zonder Diakhaby, die zich liet wisselen. Cádiz won met 2-1.

Cala kondigt juridische stappen aan wegens bedreiging op sociale media

De 31-jarige Cala zei "in shock" te zijn door de aantijging van racisme. "Ik ben al twaalf jaar prof en heb samengespeeld met Chinezen, Afrikanen, Zuid-Amerikanen, noem maar op. Zij zullen allemaal zeggen dat ik geen racist ben."

"Iedereen heeft me al veroordeeld, zonder dat ik de kans heb gehad om mijn kant van het verhaal te vertellen. Ik heb tegen de voorzitter gezegd dat ik wilde stoppen. Hij heeft me overtuigd om kalm te blijven en alles te vertellen, om duidelijk te maken dat ik onschuldig ben."

Cala vertelde veel bedreigingen te hebben ontvangen via sociale media. "Mijn advocaat is bezig alle informatie te verzamelen. Ik ga juridische stappen ondernemen tegen iedereen die heeft geprobeerd mijn eer te schaden. In onze grondwet staat dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is."

Diakhaby sluit zijn video af door te zeggen dat het gebeuren hem veel pijn heeft gedaan. "Inmiddels voel ik me weer goed. Maar ik hoop dat La Liga een hoge straf uitdeelt. Ik ben blij met de steun van mijn ploeggenoten, mijn trainers en de club, die me volledig steunen in deze zaak."